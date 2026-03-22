Gabriela Bartošková (33) začala dělat modrotisk před 12 lety, její máma Iva Bartošková (62) dokonce už před čtvrtstoletím. Přestože jsou obě potomky zakladatelů, dlouhé roky byly jen zaměstnankyně. Až nyní jsou ale v nové roli, před půlrokem převzaly vedení dílny.
Střídalo se vedení
„Za posledních deset let se tady čtyřikrát vystřídalo vedení. Zůstaly po nich závazky. Při jejich splácení jsme se dostaly na úplnou nulu,“ vysvětlila Gabriela, která původně vystudovala módní design a modrotisk jí vůbec nezajímal.
„Modrotisk jsem úplně ignorovala. Považovala jsem to za přežitek. Chtěla jsem vycestovat do zahraničí,“ přiznala. Nakonec se nechala zvyklat mámou a dnes je jíž čtvrtou generací, která navazuje na zakladatele.
Gabriela Bartošková (33) ukazuje, jak se používají formu ve Strážnickém modrotisku (březen 2026).
Kromě závazků musí vyřešit ještě jeden problém. Strážnická dílna potřebuje zateplit budovu a vyměnit dávno vysloužilá okna. Tím by výrazně klesly náklady na vytápění.
„Zvažovaly jsme s mámou i přesun jinam, ale potřebujeme specifické prostory, kde jsou potřeba vysoké stropy a dvoumetrové betonové jámy. Dílna má tady navíc letitou tradici, tak jsme od toho ustoupily,“ vysvětlila.
Peníze docházejí
Dílna je tak ve specifické situaci. Má zaměstnance i objednávky, přesto nemá na výplaty. Na platformě donio.cz proto založily sbírku na podporu zachování tradice modrotisku.
„Šijeme hlavně kroje pro soubory v ČR, na Slovensku a v Polsku. Děláme ale i klasické oblečení, a to včetně tenisek. Modrotisk se nehodí v podstatě jen na plavky a jako cyklistické oblečení,“ upřesnila Bartošková.
Strážnický modrotisk jako jediný v Evropě dokáže barvit plátno až do šíře dvou metrů. Využívá přitom formy jak současné, tak i staré více než 200 let.
Dílnu ve Strážnici založili manželé Cyril a Anna Jochovi v roce 1906. Podařilo se jim přitom získat formy ze zaniklé dílny Emanuela Ježka, které už tehdy byly staré přes 80 let. Ve Strážnici je používají dodnes. Kromě Strážnice se věnují modrotisku v ČR už jen v Olešnici a Jaroměři.