Vojačka zemřela po pádu vrtulníku: Dojemné vzpomínky na Káťu
V Netolicích se v úterý příbuzní a přátelé rozloučili s vojačkou Kateřinou, která zemřela po pádu vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Vojenský kaplan zmínil její výjimečnou osobnost. Se vzpomínkami se připojili i zástupci školy, kde Kateřina startovala svou vojenskou kariéru.
„Bylo nám ctí sledovat, jak se Káťa u nás vyvíjí a tvaruje její osobnost, protože každý náš žák je jedinečný,“ vzpomínali na Kateřinu zástupci vojenské školy v Moravské Třebové. Jak dodali, smrt bývalé žačky je velmi zasáhla. Dojemné vzpomínky zněly i na pohřbu v Netolicích.
„Odmalička chtěla pomáhat a byla nebojácná. Když byla se svými sestrami u zubaře, šla na řadu jako první, aby ukázala, že se nebojí,“ vyprávěl o Kateřině vojenský kaplan podle serveru iDnes.
Pohřbu se zúčastnilo přes tři sta lidí a některým z nich dělaly problém vysoké teploty. Jedné z vojákyň se při obřadu udělalo natolik zle, že se o ni museli starat zdravotníci. Na pohřeb dorazili mimo jiné místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO) či ministr obrany Jaromír Zůna (SPD). Neukázal se naopak nový náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč.
Pád z desítek metrů
Nehoda, při které vojákyně z náměšťské vrtulníkové základny zemřela, se stala 23. července. Další čtyři vojáci byli při ní zraněni. Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle prvních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů.
Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí v případě prokázání viny až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Zůna krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.