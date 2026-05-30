Drama na Aviatické pouti: Parašutisty odnesl silný vítr! Jeden zraněný

Letecký den Aviatická pouť, Hradec Králové, 30.5.2026
Autor: ČTK 
30. května 2026
19:04

Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na hradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů, kterého sanita převezla k ošetření do nemocnice. Další spadl do vody, jeho převoz do nemocnice nebyl nutný, vyplynulo z informací Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Královéhradeckého kraje. Kvůli zásahu záchranářů pořadatelé část programu posunuli. Aviatická pouť začala v sobotu, letové ukázky ve 12:00. Akce pokračuje i v neděli.

„Asi ve 12:30 vyslalo operační středisko sedm posádek záchranářů včetně vrtulníku letecké záchranné služby k hlášenému pádu deseti parašutistů. Ošetřeny byly dvě osoby. Jeden muž utrpěl lehké poranění ramene a byl po ošetření pozemní posádkou převezen do FN Hradec Králové. Druhému muži byla poskytnuta oxygenoterapie, tedy kyslík, a byl ponechán na místě, jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ řekla mluvčí ZZS Lucie Hanušová.

Mělo jít o seskok vojáků Armády ČR, z nichž někteří se vlivem větru dostali tam, kam nechtěli. Zástupci policie a záchranky nepotvrdili, že by se jednalo o vojáky. „Byli jsme požádání o součinnosti při pátrání po čtyřech parašutistech, všechny se podařilo vypátrat, dopadli v okolí letiště,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Minimálně pětihodinový letový program Aviatické pouti začal v poledne. Pozemní program probíhá po oba dny od 09:00 do 17:00, areál se uzavírá v 18:00. Součástí programu jsou také ukázky činnosti Armády ČR.

Areál letiště dnes navštívily tisíce lidí. První královéhradecký ročník a 34. ročník Aviatické pouti celkově představuje přes 40 letounů a další techniku v doprovodném programu. Akce se doposud konala na letišti v Pardubicích, kam se ale kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny přesunulo zázemí bojových letounů JAS-39 Gripen.

Video  Stíhačka ve Španělsku přeletěla přímo nad hlavami dovolenkářů.  - X.com
Video se připravuje ...

letištěPardubiceArmáda České republikypouťFakultní nemocnice Hradec KrálovéGripenparašutistaLucie HanušováHradec Králové
