Kult kolem influencerky Karolíny po smrti dítěte: Místo smutku festival! A šokující slova matky

Členové skupiny kolem Karolíny Kostroňové uspořádali po smrti chlapečka oslavný festival
Členové skupiny kolem Karolíny Kostroňové uspořádali po smrti chlapečka oslavný festival
Na setkání otevřeně konzumovali psychotropní látky a to přímo před očima dětí
Podle Jakuba Jahla se na akci i vybíraly peníze, to považuje za hyenismus
Kromě toho se prý tančilo, zpívalo a došlo i na slzy
Autor: red - 
3. srpna 2026
05:00

Celým Českem otřásl případ teprve tříletého chlapce, který na konci července zemřel po pádu ze sloupu vysokého napětí v Žacléři. Stalo se tak na setkání spirituální skupiny Síla propojení. Po smrti dítěte měla komunita uspořádat festival, na němž měli údajně tančit a brát návykové látky.

Středobodem komunity je influencerka Karolína Kostroňová. Ta se po smrti chlapce vyjadřovala velmi zvláštně. Na internetu například psala, že se chlapec rozhodl přejít přes „duhový most“ a celá tragédie je vlastně jen další příležitostí, jak se členové komunity mohou sblížit a propojit.

To zřejmě vzala doslova. Jak totiž upozornil na sociální síti X religionista Jakub Jahl, Kostroňová spolu s rodiči zemřelého chlapečka a dalšími členy komunity uspořádala, dle jeho slov oslavný, festival. Podle přiložených obrázků skupina brečela a tancovala, podle Jahla i užívala návykové látky. „Jo, a ještě vybírali peníze, asi na další festík. Hyenismus,“ napsal Jahl.

Reakce matky

V nejnovějším videu religionista tvrdí, že se skupinka kolem influencerky začíná pomalu rozpadat. Některé z dříve věrných členek se od Karolíny začínají prý pomalu distancovat. Jendou z nich je například i paní Eva, na jejímž pozemku k tragédii došlo. Nesouzní totiž s výroky, které Kostroňová po tragédii měla „Vlastně i popisuje, že už nechce do budoucna radit lidem, jak mají žít,“ řekl Jahl.

Ve videu přečetl i prohlášení matky zemřelého chlapečka, které vydala na placené platformě a Jahl ho považuje za nesmírně temné. „Vincent se rozhodl opustit tento temný svět. Ale cítíme jej stále,“ přečetl. „Oznamoval svůj odchod na druhý břeh, když jsme si to ještě nechtěli přiznat,“ pokračoval. Matka dále napsala, že prožívá nesmírnou bolest, nad vodou ji však drží víra v syna a „jeho cestu“. Je prý momentálně obklopen „klidem a důvěrou“. 

Případ zemřelého chlapečka už řeší i policie. Policejní mluvčí Šárka Pižlová na konci července uvedla, že policisté zjišťují, jestli je možné v případě vyvodit odpovědnost jiné osoby. S ohledem na velmi nízký věk oběti však další informace sdělovat nechtěla. 

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Zdroj: Sandra Novotná

Členové skupiny kolem Karolíny Kostroňové uspořádali po smrti chlapečka oslavný festival
Členové skupiny kolem Karolíny Kostroňové uspořádali po smrti chlapečka oslavný festival
Na setkání otevřeně konzumovali psychotropní látky a to přímo před očima dětí
Podle Jakuba Jahla se na akci i vybíraly peníze, to považuje za hyenismus
Kromě toho se prý tančilo, zpívalo a došlo i na slzy

Témata:
Českodrogysloupfestivalsmrtkomunitavysoké napětípenízeŽacléř
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