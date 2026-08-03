Zemřel lékař z kauzy Kramný: Walid Nagi pitval Moniku i Kláru

Lékař Walid Nagi provádějící pitvu Moniky a Kláry v Egyptě
Lékař Walid Nagi provádějící pitvu Moniky a Kláry v Egyptě
Lékař Walid Nagi provádějící pitvu Moniky a Kláry v Egyptě
Kramný s rodinou
Monika a Klárka
Autor: Nicole Kučerová, red - 
3. srpna 2026
15:55

Zemřel vedoucí oddělení forenzní medicíny a egyptský soudní lékař Walid Mohammed Nagi. V České republice vešel do povědomí především díky případu Petra Kramného. Provedl pitvu manželky Moniky a dcery Kláry poté, co obě Kramný zavraždil na dovolené v Egyptě.

V pondělí dopoledne informovala arabská média o smrti uznávaného lékaře Walida Mohammeda Nagiho. „Lékařská komunita prožívá hluboký zármutek a mezi lidmi z guvernorátu Rudé moře panuje smutek po smrti doktora Walida Mohammeda Nagiho, vedoucího oddělení forenzní medicíny. V boji s vážnou nemocí se jeho stav v posledních dnech výrazně zhoršil,“ uvedl server Elbalad.

V České republice se uznávaný lékař dostal do povědomí především ve spojení s kauzou Petra Kramného. V roce 2013 provedl pitvu manželky Moniky a osmileté dcery Kláry, které podle rozsudku v roce 2013 během dovolené v egyptské Hurghadě Kramný usmrtil. Svou vinu od začátku odmítá.

Obviněný Kramný původně tvrdil, že těla nalezl v noci po dni, kdy jim všem třem bylo špatně. Pitva však ukázala, že ženy musely být mrtvé už minimálně o deset hodin dříve. Český soud ho pravomocně odsoudil v roce 2015 a poslal na 28 let za mříže za dvojnásobnou vraždu. 

Walid Nagi tvrdil, že oběti mohl zabít neznámý jed, který nebyl odhalen. Po druhé pitvě přišli znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě se závěrem, že zemřely po zásahu elektrickým proudem.

„Walid Nagi byl mezi kolegy známý příjemným chováním a precizním výkonem práce. Po celá léta nechával výraznou profesní stopu ve forenzním sektoru a získal si respekt a ocenění všech, kteří s ním jednali uvnitř i vně o rozsahu jeho práce,“ uvedl server.

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Kauza Kramný: Rozplétá ji nový dokument.
Zdroj: Voyo, idh
Lékař Walid Nagi provádějící pitvu Moniky a Kláry v Egyptě
Lékař Walid Nagi provádějící pitvu Moniky a Kláry v Egyptě
Lékař Walid Nagi provádějící pitvu Moniky a Kláry v Egyptě
Kramný s rodinou
Monika a Klárka

Témata:
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Nicole Kučerová
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Petr Hoflinger ( 3. srpna 2026 17:00 )

A čí byla ta zakázka a proč?

OFF-LlNE ( 3. srpna 2026 16:48 )

Walid Nagi nesměl u našeho soudu vypovídat, protože výsledky jeho pitev se nehodily mezi podvodné "posudky" našich "odborníků" dělané na zakázku a obviňující Kramného.

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