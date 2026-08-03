Zemřel lékař z kauzy Kramný: Walid Nagi pitval Moniku i Kláru
Zemřel vedoucí oddělení forenzní medicíny a egyptský soudní lékař Walid Mohammed Nagi. V České republice vešel do povědomí především díky případu Petra Kramného. Provedl pitvu manželky Moniky a dcery Kláry poté, co obě Kramný zavraždil na dovolené v Egyptě.
V pondělí dopoledne informovala arabská média o smrti uznávaného lékaře Walida Mohammeda Nagiho. „Lékařská komunita prožívá hluboký zármutek a mezi lidmi z guvernorátu Rudé moře panuje smutek po smrti doktora Walida Mohammeda Nagiho, vedoucího oddělení forenzní medicíny. V boji s vážnou nemocí se jeho stav v posledních dnech výrazně zhoršil,“ uvedl server Elbalad.
V České republice se uznávaný lékař dostal do povědomí především ve spojení s kauzou Petra Kramného. V roce 2013 provedl pitvu manželky Moniky a osmileté dcery Kláry, které podle rozsudku v roce 2013 během dovolené v egyptské Hurghadě Kramný usmrtil. Svou vinu od začátku odmítá.
Obviněný Kramný původně tvrdil, že těla nalezl v noci po dni, kdy jim všem třem bylo špatně. Pitva však ukázala, že ženy musely být mrtvé už minimálně o deset hodin dříve. Český soud ho pravomocně odsoudil v roce 2015 a poslal na 28 let za mříže za dvojnásobnou vraždu.
Walid Nagi tvrdil, že oběti mohl zabít neznámý jed, který nebyl odhalen. Po druhé pitvě přišli znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě se závěrem, že zemřely po zásahu elektrickým proudem.
„Walid Nagi byl mezi kolegy známý příjemným chováním a precizním výkonem práce. Po celá léta nechával výraznou profesní stopu ve forenzním sektoru a získal si respekt a ocenění všech, kteří s ním jednali uvnitř i vně o rozsahu jeho práce,“ uvedl server.
A čí byla ta zakázka a proč?