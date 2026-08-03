Otřesný objev turistů v horách: Češi našli v Tatrách mrtvolu!

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: HZS SK)
Autor: Dagmar Čechová - 
3. srpna 2026
11:27

Obrovský šok zažili čeští turisté při výšlapu do slovenské Malé Studené doliny. Místo kochání se alpskými výhledy narazili na hrůzný nález, na který zřejmě do konce života nezapomenou. V nehostinném terénu objevili bezvládné tělo muže, kterému už nebylo pomoci. Zatímco na místě zasahovali vyděšení svědci, nedaleko se odehrávalo ještě jedno zoufalé pátrání.

K tragické události došlo v neděli 2. srpna ve Vysokých Tatrách. Čeští turisté procházeli oblastí, když na suťovisku pod Baraňou baštou spatřili člověka bez známek života. Jednalo se o muže, který utrpěl smrtelná zranění po drtivém pádu z jihovýchodního hřebene Baraních rohov. Češi okamžitě zalarmovali záchranáře, ale rozsah zranění byl natolik fatální, že už jakákoliv snaha o záchranu byla marná.

Celý případ má navíc drásavé pozadí. „Na místě se nacházeli i dva polští horolezci, kteří hledali svého kamaráda, se kterým se před několika hodinami rozdělili ve vrcholových partiích hřebene,“ uvedli horští záchranáři na svém Facebooku. Brzy se bohužel potvrdily jejich vůbec nejhorší obavy, protože nalezené tělo patřilo právě pohřešovanému osmatřicetiletému polskému občanovi.

Zásah na místě neštěstí následně výrazně zkomplikovalo počasí. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nebylo absolutně možné do terénu nasadit leteckou techniku. Teprve v brzkých ranních hodinách následujícího dne se tatranským záchranářům ve spolupráci s Letkou ministerstva vnitra podařilo tělesné pozůstatky tragicky zesnulého cizince transportovat do Starého Smokovce. Tam si tělo převzali policisté společně s ohledávajícím lékařem.

Témata:
FacebookTerénVysoké TatryStarý SmokovecMinisterstvo vnitra České republikyMalá Studená dolina
Dagmar Čechová
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