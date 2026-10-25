Úředníci obcházejí domácnosti s novým požadavkem: Chtějí vidět vaše účtenky! Ale čeká vás odměna

Úředníci obcházejí domácnosti s novým požadavkem: Chtějí vidět vaše účtenky! Ale čeká vás odměna.
Úředníci obcházejí domácnosti s novým požadavkem: Chtějí vidět vaše účtenky! Ale čeká vás odměna.  (Autor: Profimedia)
Autor: Dagmar Čechová - 
25. října 2026
09:24

K vašim dveřím může brzy dorazit nečekaná návštěva. Úředníci obcházejí vybrané domácnosti po celé republice a požadují detailní informace o tom, za co utrácíte své peníze. Chtějí vidět vaše účtenky z obchodů, restaurací i doklady za běžné služby. Nejde o žádnou přísnou kontrolu nebo hledání daňových úniků, ale o speciální průzkum, za který vám stát dokonce štědře zaplatí. Má to ovšem jeden zásadní háček, který jasně rozhodne o tom, zda se třítisícová odměna objeví zrovna ve vaší kapse.

Systém detailního sledování rodinných rozpočtů nabírá na obrátkách a probíhá nejen u nás, ale i u sousedů. Už v červenci upozornila polská média na to, že tamní statistici obcházejí obyvatele a žádají je o shromažďování platebních dokladů do speciálních obálek. V Česku jde ale úřad ještě dál a do svého šetření zapojí necelé tři tisíce tuzemských domácností. Vybraným lidem úředníci osobně předají dva speciální deníky s připravenými kapsičkami, kam se musí ukládat úplně všechny účtenky a jízdenky. Celé sledování trvá osm týdnů v kuse a zaznamenávají se výdaje za potraviny, dopravu, kulturu nebo třeba nejrůznější služby, přičemž platby bez dokladu si lidé musí zapisovat ručně.

Do této lákavé akce se ovšem nemůžete přihlásit sami od sebe jen proto, že byste chtěli snadno přijít k penězům. Účastníky vybírají sami statistici přesně podle stanoveného postupu tak, aby odpovídali skutečnému složení obyvatelstva. Pokud na vás padne volba a budete s úřadem spolupracovat, po odevzdání obou řádně vyplněných deníků vás čeká bonus v podobě deseti dárkových poukázek v celkové hodnotě tří tisíc korun. Účast je přitom naprosto dobrovolná a žádný pracovník nemá právo prohledávat vám skříně nebo lustrovat bankovní účty. Pokud by po vás někdo mezi dveřmi žádal hotovost nebo citlivé přístupové údaje na internet, narazili jste na podvodníka.

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Stát díky této detailní práci zjišťuje, jak lidé skutečně hospodaří a kde kvůli rostoucím nákladům začínají šetřit. Z obyčejných účtenek za kávu nebo kino se tak upravuje spotřební koš pro výpočet inflace a hodnotí se celková životní úroveň. Z posledních dat za rok 2025 vyplývá, že průměrné roční spotřební výdaje dosáhly částky 216 214 korun na osobu, přičemž jen základní potraviny a náklady na bydlení, vodu a energie spolykaly přes třiačtyřicet procent všech financí. Získané informace jsou přísně chráněny a výsledky se vždy zveřejňují pouze v souhrnné podobě, takže se nikdo cizí nedozví, za co konkrétně jste svou výplatu utratili.

Témata:
Českorestauraceprůzkumdaňový únikobchodpenízenávštěva
Dagmar Čechová
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cesky obcan ( 25. října 2026 16:07 )

KONEČNĚ TO NĚKDO CHÁPE!!!!
Úplně náhodně se vybere rodina nějakého "poctivého" podnikatele se sta milionovým barákem a 5 autama ve dvoře.
Celý princip je ukázat, jak se občané mají dobře za vlády estébáků.

krapotkin ( 25. října 2026 14:56 )

Účtenky mne odnaučilo brát první EET. Beru jen ta, kde mám placeno zboží se zárukou.

krapotkin ( 25. října 2026 14:55 )

Třeba přemýšlet jak ještě znepříjemnit lidem život v tomto banánistánu.

krapotkin ( 25. října 2026 14:50 )

To by se s tím nemohlo živit stádo zbytečných ouřadů

Radka Křížová ( 25. října 2026 14:41 )

Přijde mi to jako podvod nikdo neví koho si úředníci vyberou takže tajné losování ...

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