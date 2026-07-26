Smrtelný pád v Tatrách: Mladíkovi (†21) ujela noha
Ve slovenských Tatrách došlo o víkendu k obrovské tragédii. Po čas turistického výšlapu přišel o život mladý Polák (†21). Následoval pád dlouhý 150 metrů! Záchranáři už mu nedokázali pomoct.
V sobotních odpoledních hodinách horská záchranná služba obdržela tísňový hovor ze slovenské Dolinky pod Váhou, ledovcového kotle nedaleko vrcholu Rysy. Polskému mladíkovi (†21) na výletě s kamarádem uklouzla noha a následoval pád dlouhý asi 150 metrů.
Polská dvojice se v průběhu výletu na vrchol hory Vysoká s výškou 2 547 m. n. m. rozhodla kvůli kluzkému povrchu výšlap předčasně ukončit a vrátit se. Přesto mladíkovi podjela noha. „Záchranáři horské záchranné služby byli vysazeni pomocí palubního navijáku. Muž, bohužel, utrpěl při pádu zranění neslučitelná se životem,“ uvedla HZS. „Tělesné ostatky byly transportované na heliport do Starého Smokovce, kde byly odevzdané příslušníkovi Policejního sboru SR a prohlížejícímu lékaři,“ dodala.
Druhý z kamarádů neutrpěl žádná zranění a za pomoci horské služby se dostal do bezpečí. „Horská záchranná služba vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a pozůstalým,“ vzkázala HZS.
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