Dělníka v Benešově zavalila zemina: Tříhodinový boj o život!

V Benešově zavalila dělníka až po krk zemina.
Autor: ČTK - 
29. dubna 2026
12:40

V Benešově ve středu dopoledne zavalila dělníka ve výkopu zemina, zůstal uvězněn až po krk. Vyprostili ho hasiči, vrtulník ho v kritickém stavu přepravil do jednoho z pražských traumacenter. Zásah trval téměř tři hodiny. Muž se záchranáři po celou dobu komunikoval.

Událost byla hlášena v 9:15. „Při výkopových pracích byl zavalen dělník, po celou dobu s námi komunikoval a po vyproštění skončil v péči zdravotnické záchranné služby,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Hasiči na místo vyslali šest jednotek, vyprošťovací automobil a garanta na stabilizaci staticky narušených výkopů. Zajistili výkop, aby byl bezpečný, a k zavalenému mohl lékař, který ho ošetřil. Ze záchranného útvaru Zbiroh přivezli sací bagr a nákladní vanu na odvoz zeminy. Dělníka se podařilo vyprostit pomocí ženijního nářadí.

„Lékař muže zaintuboval, napojil na umělou plicní ventilaci, je v kritickém stavu. Transportován bude letecky do jednoho z pražských traumacenter,“ uvedla před polednem mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Témata:
zdravotnická záchranná službadělníkpříkopKritický stavZeminaZbirohBenešov
Atletická mistryně v Extrémních proměnách: Váží 130 kilo a pije jen colu
Atletická mistryně v Extrémních proměnách: Váží 130 kilo a pije jen colu
Aha!
Čarodějnické procesy: Jak davová hysterie a pověrčivost rozpoutaly masové vraždění
Čarodějnické procesy: Jak davová hysterie a pověrčivost rozpoutaly masové vraždění
Dáma.cz
Meryl Streep jako šestinásobná babička: Je to božské, ale utíká to strašně rychle
Meryl Streep jako šestinásobná babička: Je to božské, ale utíká to strašně rychle
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Každá třetí deska je od GZ Media. Český výrobce vinylů zvýšil tržby a míří do Asie
Každá třetí deska je od GZ Media. Český výrobce vinylů zvýšil tržby a míří do Asie
e15
Svět žasne! Bitva PSG s Bayernem? Vrchol fotbalu, jak na konzoli. Henry: Mělo to být finále
Svět žasne! Bitva PSG s Bayernem? Vrchol fotbalu, jak na konzoli. Henry: Mělo to být finále
iSport
5 faktů (nejen) o mládí Andreje Babiše, které mohou ovlivňovat dnešní vládu
5 faktů (nejen) o mládí Andreje Babiše, které mohou ovlivňovat dnešní vládu
Reflex
Na výlet z Prahy bez auta? Nová brožura přináší praktické tipy, kam vyrazit i bez něj
Na výlet z Prahy bez auta? Nová brožura přináší praktické tipy, kam vyrazit i bez něj
Lidé a země