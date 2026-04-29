Dělníka v Benešově zavalila zemina: Tříhodinový boj o život!
V Benešově ve středu dopoledne zavalila dělníka ve výkopu zemina, zůstal uvězněn až po krk. Vyprostili ho hasiči, vrtulník ho v kritickém stavu přepravil do jednoho z pražských traumacenter. Zásah trval téměř tři hodiny. Muž se záchranáři po celou dobu komunikoval.
Událost byla hlášena v 9:15. „Při výkopových pracích byl zavalen dělník, po celou dobu s námi komunikoval a po vyproštění skončil v péči zdravotnické záchranné služby,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Hasiči na místo vyslali šest jednotek, vyprošťovací automobil a garanta na stabilizaci staticky narušených výkopů. Zajistili výkop, aby byl bezpečný, a k zavalenému mohl lékař, který ho ošetřil. Ze záchranného útvaru Zbiroh přivezli sací bagr a nákladní vanu na odvoz zeminy. Dělníka se podařilo vyprostit pomocí ženijního nářadí.
„Lékař muže zaintuboval, napojil na umělou plicní ventilaci, je v kritickém stavu. Transportován bude letecky do jednoho z pražských traumacenter,“ uvedla před polednem mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.
