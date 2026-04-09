Mladík se na Trutnovsku zřítil z přehrady: Těžká zranění a zásah vrtulníku

Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu.
Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu.
Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu.
Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu.
Při nehodě musel zasahovat vrtulník.
Autor: Andrea Vídeňská - 
9. dubna 2026
14:00

Hráz přehrady Les Království na Trutnovsku se ve středu stala dějištěm dramatických chvil. Mladík spadl z přehrady a vážně se zranil. Na místo spěchali hasiči a záchranáři, kteří ho stabilizovali a vrtulníkem přepravili do nemocnice. Včasný zásah záchranářů mu zachránil život.

Plné ruce práce měli ve středu krátce po deváté hodině ráno profesionální hasiči ze Dvora Králové. Ti přispěchali k neobvyklému případu, kdy asi dvacetiletý mladík spadl z hráze přehrady Les Království na Trutnovsku a vážně se zranil. Na pomoc přijeli také hasiči z Bílé Třemešné a záchranáři Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Zasahoval vrtulník

„Přibližně dvacetiletý muž utrpěl zranění hlavy a páteře,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová. Zraněného se podařilo šetrně stabilizovat ve vakuové matraci a díky výtahovému systému transportovat do bezpečí, informovali hasiči na facebooku.

Odtud byl mladík předán letecké záchranné službě a transportován vrtulníkem do nemocnice. Díky rychlému zásahu záchranářů se podařilo mladíkovi zachránit život. Silnice přes přehradu byla po celou dobu zásahu neprůjezdná.

Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu.
Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu.
Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu.
Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu.
Při nehodě musel zasahovat vrtulník.

Video  Boj o čas: Policejní vrtulník přepravil darovaná játra pro pacienta v IKEM.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

 

Témata:
nehodaVRTULNÍKhrázvážné zraněníokres TrutnovnemocniceZdravotnická záchranná služba Královéhradeckého krajeDvůr Králové nad LabempřehradaBílá TřemešnázraněníVodní nádrž Les Království
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

