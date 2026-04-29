Pohřbili Františka zaživa? Pravdu prozradila pitva
Nejen Slovenskem v posledních dnech hýbe případ možného pohřbení zaživa v obci Bijacovce. Rodina na hřbitově slyšela klepání, a když tělo Františka nechali vytáhnout, bylo promodralé. O víkendu proběhla pitva, která spekulacím jednou provždy učinila konec.
Pohřební služba na žádost příbuzných nechala rakev otevřít. Tělo bylo promodralé a zvuky, které rodina předtím slyšela, nasvědčovaly pohřbení zaživa. Došlo tedy na pitvu. Panika kolem případu se však zřejmě začala šířit. „Ráno nám volala rodina z jiné obce, že podobně jako u nás slyšela svého příbuzného klepat na hrob,“ řekl pro Tvnoviny.sk Lukáš Dunko z pohřební služby Bijacovce.
To je však podle něj absurdní. V dnešní době je prý již téměř nemožné, aby k něčemu takovému došlo. „Říkám jasně, pro cokoliv takového je třeba mít důkaz. A ten my máme. Výsledky pitvy jednoznačně vylučují, že by muž před uložením do hrobu žil,“ pokračoval. Zvuky podle něj byly způsobeny klesáním panelů hrobu, který si stále sedal.
Rodina si zvuků všimla při návštěvě hrobu několik týdnů po úmrtí muže. Mělo jít o klepání a bouchání. Na místo přivolali policii, která po prvotní skepsi začala situaci brát opravdu vážně. Zvuky totiž slyšeli také. Po nedělní pitvě je však již patrné, že šlo opravdu jen o klapání náhrobku. V úterý proběhl mužův druhý pohřeb.