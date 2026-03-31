Poprask v Indii: Slováka v džungli zatkla armáda! Chtěl na černo do Myanmaru
Výlet do exotického Myanmaru skončil pro muže slovenské národnosti pořádným problémem. Bez potřebných povolení se pokusil dostat přes přísně hlídanou hranici, zadrželi ho však ozbrojenci a do případu se okamžitě zapojily i zpravodajské služby. Slovák tvrdil, že jede na festival, jeho dobrodružná cesta však skončila deportací.
K incidentu došlo v úterý 24. března v odlehlé oblasti indického státu Mizoram. Muže zadrželi příslušníci jednotky Assam Rifles, která střeží hranici s Myanmarem. Následně ho předali policii, uvedl server Assam Tribune. Podle informací policie neměl Slovák u sebe žádné platné cestovní doklady ani povinné povolení k pohybu v oblasti. Region totiž patří mezi přísně regulované zóny a cizinci zde potřebují tzv. Povolení pro chráněné území (Protected Area Permit). Bez něj je vstup i pohyb v oblasti nelegální.
Tvrdil, že jede na festival
Podezřelého turistu po zadržení vyslýchala státní policie společně se zpravodajskými službami. Úřady prověřovaly jeho totožnost i skutečný důvod cesty. Jeho identitu ale nezveřejnily.
Muž při výslechu uvedl, že do Myanmaru cestoval kvůli tradičnímu vodnímu festivalu Thingyan. Ten se slaví v dubnu a Myanmar jím oslavuje příchod nového roku. Pozvat jej měl jeho známý, občan Myanmaru, s nímž se v minulosti setkal v Thajsku, kde pracoval jako manažer hotelu. Do Indie přicestoval z Bangkoku přes Kalkatu do Aizawlu a dál pokračoval taxíkem směrem k hranici. Plánoval přechod mimo oficiální kontrolní body, kde ho měl jeho kontakt vyzvednout.
Napětí kvůli cizincům
Případ vzbudil pozornost kvůli aktuální situaci v regionu. Myanmar sužuje vleklá občanská válka a indické úřady v posledních týdnech řeší více případů cizinců, jenž se pokusili dostat do Myanmaru bez povolení. Národní vyšetřovací agentura v březnu zadržela šest Ukrajinců a jednoho Američana. Podle vyšetřování měli nelegálně překročit hranice a podílet se na výcviku ozbrojených skupin a pašování dronů do konfliktních oblastí.
Jen den po zatčení slovenského občana navíc úřady zadržely ve stejném státě také ruského občana Igora Babka. Podle serveru The Times of India se do Mizoramu dostal bez potřebného povolení a oblastí projížděl na kole z Tripury. Tvrdil, že o nutnosti speciálního povolení nevěděl.
Rychlý konec
Vyšetřování slovenského občana nakonec nepřineslo žádné podezření na závažnější trestnou činnost. Úřady u něj nenašli nic ilegálního. Rozhodnutí proto přišlo rychle. Slovák byl po vyřízení nezbytných formalit deportován ze země.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.