Nejnebezpečnější města Evropy: Drogy, násilí a slovní útoky

  • Města s nejvyšší kriminalitou v Evropě
    Města s nejvyšší kriminalitou v Evropě
    Marseille - Francie
    Grenoble - Francie
    Neapol - Itálie
    Autor: nkc - 
    Dnes
    05:00

    Přestože je Evropa obecně nejbezpečnějším kontinentem světa, stále existují města, kterým je lepší se vyhnout nebo alespoň vědět o existujícím riziku. Nespočet oblastí láká na pestrou kuchyni, historii a zážitky, mají ale i temnou stránku. Společnost zaměřující se na socioekonomické faktory, Numbeo, zveřejnila žebříček těch s nejvyšším indexem kriminality. 

  • 1.Lutych – Belgie

    Město s 200 tisíci obyvatel leží v blízkosti nizozemských hranic a zastává desáté místo žebříčku. Ve městě panují obavy z vloupání do auta, problémy s drogově závislými, krádežemi a vandalismem. Naopak velmi nízký je index fyzických útoků kvůli barvě pleti, původu, pohlaví nebo náboženství.

    Lutych - Belgie | Profimedia

  • 2.Bradford – Velká Británie

    Metropolitní město z hrabství West Yorshire s půl milionem obyvatel je na devátém místě. Je situované ve střední oblasti země a největší kriminalita se vyskytuje mezi lidmi užívajícími nebo prodávajícími drogy. Silné jsou i obavy z vykradení auta a četnost majetkových trestných činů.

    Bradford - Velká Británie | Profimedia

  • 3.Nantes – Francie

    Město ležící na řece Loiře s 300 tisíci obyvatel obsadilo osmou příčku seznamu. Přestože historie města sahá až k době Keltů, dnes se potýká s kriminalitou v podobě krádeží, vandalismu a násilných trestných činů. Mezi obyvateli panují obavy z přepadení a okradení.

    Nantes - Francie | Profimedia

  • 4.Lyon – Francie

    Historické město ve středovýchodní Francii s půl milionem obyvatel se umístilo na sedmé příčce. Lyon má problém s krádežemi, nadávkami a obavami z vykradení auta. Na druhou stranu vykazuje velmi nízkou míru korupce a úplatkářství.

    Lyon - Francie | Profimedia

  • 5.Montpellier – Francie

    Město situované na jižním pobřeží Francie, Montpellier, s přibližně 300 tisíci obyvatel se umístilo na šestém místě žebříčku. Za posledních pět let statistiky ukazují enormní narůst kriminality, především drogově závislých a krádeží.

    Montpellier - Francie | Profimedia

  • 6.Coventry – Velká Británie

    Město ve střední části Velké Británie, s 350 tisíci obyvatel, si získalo páté místo žebříčku. Index nejvyšší kriminality převládá u problémových lidí užívajících nebo prodávajících drogy. Město trápí i vandalismus, krádeže, obavy ze slovního napadení a násilné trestné činy. Za posledních pět let zároveň kriminalita rapidně vzrostla.

    Coventry - Velká Británie | Profimedia

  • 7.Neapol – Itálie

    Čtvrté místo obsadilo třetí největší město Itálie, Neapol s 3,3 miliony obyvatel. V zemi se řadí mezi nejkrásnější, přesto v něm panují obavy a kriminalita. Vůbec největší problém v oblasti je s korupcí a úplatkářstvím. Na druhém místě jsou pak násilné trestné činnosti, jako jsou přepadení a ozbrojené loupeže.

    Neapol - Itálie | Shutterstock

  • 8.Grenoble – Francie

    Na třetím místě je opět francouzské město, tentokrát Grenoble se 150 tisíci obyvateli. Městečko situované v Alpách má také problém s lidmi závislými na omamných látkách. Kromě strachu o majetek u Grenoblu dominuje i strach ze slovních útoků.

    Grenoble - Francie | Profimedia

  • 9.Birmingham – Velká Británie

    Druhé místo obsadilo jižně ležící britské město Birmingham s 1,2 miliony obyvatel. Město, s průmyslovou historií, má obrovský problém s lidmi užívajícími omamné látky, což jde ruku v ruce s vandalismem a krádežemi. Vysoký podíl mají i obavy ze slovních útoků a přepadení. 

    Birmingham - Velká Británie | Profimedia

  • 10.Marseille – Francie

    Na prvním místě jednoznačně skončilo město Marseille na jihu Francie. Druhé největší město, hned po Paříži, vykazuje vysokou míru kriminality. Její růst za posledních pět let výrazně vzrostl. V Marseille, s necelými dvěma miliony obyvatel, se vyskytuje obrovské množství krádeží, přepadení a celkově násilných trestných činů. Mezi obyvateli panují velké obavy a nedoporučuje se noční vycházení do ulic.

    Marseille - Francie | profimedia.cz

    Města s nejvyšší kriminalitou v Evropě
    Města s nejvyšší kriminalitou v Evropě
    Marseille - Francie
    Grenoble - Francie
    Neapol - Itálie

Uživatel_6291984 ( 31. března 2026 06:25 )

Jednoznačně by zvyzvítězil Chánov!

Uživatel_5860856 ( 31. března 2026 05:55 )

Zapomněli jste na Prahu( písalkové)

