Přestože je Evropa obecně nejbezpečnějším kontinentem světa, stále existují města, kterým je lepší se vyhnout nebo alespoň vědět o existujícím riziku. Nespočet oblastí láká na pestrou kuchyni, historii a zážitky, mají ale i temnou stránku. Společnost zaměřující se na socioekonomické faktory, Numbeo, zveřejnila žebříček těch s nejvyšším indexem kriminality.
Nejnebezpečnější města Evropy: Drogy, násilí a slovní útoky
1.Lutych – Belgie
Město s 200 tisíci obyvatel leží v blízkosti nizozemských hranic a zastává desáté místo žebříčku. Ve městě panují obavy z vloupání do auta, problémy s drogově závislými, krádežemi a vandalismem. Naopak velmi nízký je index fyzických útoků kvůli barvě pleti, původu, pohlaví nebo náboženství.
2.Bradford – Velká Británie
Metropolitní město z hrabství West Yorshire s půl milionem obyvatel je na devátém místě. Je situované ve střední oblasti země a největší kriminalita se vyskytuje mezi lidmi užívajícími nebo prodávajícími drogy. Silné jsou i obavy z vykradení auta a četnost majetkových trestných činů.
3.Nantes – Francie
Město ležící na řece Loiře s 300 tisíci obyvatel obsadilo osmou příčku seznamu. Přestože historie města sahá až k době Keltů, dnes se potýká s kriminalitou v podobě krádeží, vandalismu a násilných trestných činů. Mezi obyvateli panují obavy z přepadení a okradení.
4.Lyon – Francie
Historické město ve středovýchodní Francii s půl milionem obyvatel se umístilo na sedmé příčce. Lyon má problém s krádežemi, nadávkami a obavami z vykradení auta. Na druhou stranu vykazuje velmi nízkou míru korupce a úplatkářství.
5.Montpellier – Francie
Město situované na jižním pobřeží Francie, Montpellier, s přibližně 300 tisíci obyvatel se umístilo na šestém místě žebříčku. Za posledních pět let statistiky ukazují enormní narůst kriminality, především drogově závislých a krádeží.
6.Coventry – Velká Británie
Město ve střední části Velké Británie, s 350 tisíci obyvatel, si získalo páté místo žebříčku. Index nejvyšší kriminality převládá u problémových lidí užívajících nebo prodávajících drogy. Město trápí i vandalismus, krádeže, obavy ze slovního napadení a násilné trestné činy. Za posledních pět let zároveň kriminalita rapidně vzrostla.
7.Neapol – Itálie
Čtvrté místo obsadilo třetí největší město Itálie, Neapol s 3,3 miliony obyvatel. V zemi se řadí mezi nejkrásnější, přesto v něm panují obavy a kriminalita. Vůbec největší problém v oblasti je s korupcí a úplatkářstvím. Na druhém místě jsou pak násilné trestné činnosti, jako jsou přepadení a ozbrojené loupeže.
8.Grenoble – Francie
Na třetím místě je opět francouzské město, tentokrát Grenoble se 150 tisíci obyvateli. Městečko situované v Alpách má také problém s lidmi závislými na omamných látkách. Kromě strachu o majetek u Grenoblu dominuje i strach ze slovních útoků.
9.Birmingham – Velká Británie
Druhé místo obsadilo jižně ležící britské město Birmingham s 1,2 miliony obyvatel. Město, s průmyslovou historií, má obrovský problém s lidmi užívajícími omamné látky, což jde ruku v ruce s vandalismem a krádežemi. Vysoký podíl mají i obavy ze slovních útoků a přepadení.
10.Marseille – Francie
Na prvním místě jednoznačně skončilo město Marseille na jihu Francie. Druhé největší město, hned po Paříži, vykazuje vysokou míru kriminality. Její růst za posledních pět let výrazně vzrostl. V Marseille, s necelými dvěma miliony obyvatel, se vyskytuje obrovské množství krádeží, přepadení a celkově násilných trestných činů. Mezi obyvateli panují velké obavy a nedoporučuje se noční vycházení do ulic.
Jednoznačně by zvyzvítězil Chánov!