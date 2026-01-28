Gangsterské babičky vládnou podsvětí: Neposlechnout je jako zradit vlastní krev
Vypadají jako běžné seniorky, které se těší z vnoučat a užívají si rodinné pohody. Jenže zdání klame. Babičky čím dál častěji stojí v čele gangsterských band. Ať už je to šedovlasá milovnice koček či aktivistka v sousedské komunitě, ženy zaujímají ve zločineckých strukturách stále významnější role.
Rodinnou zločineckou síť vedla například Deborah Masonová (56), přezdívaná Včelí královna. Británii zaplavila kokainem za v přepočtu více než 2,2 miliardy korun.K distribuci drogy naverbovala sestru, své čtyři děti, dva jejich partnery a rodinného přítele. Vydělávali denně asi 28 tisíc korun. Včelí královna pak trávila drahé dovolené v Bahrajnu a Dubaji.
Luxus pro kočku
Rozjeté drogové kšefty ženě nebránily pobírat dávky, ročně asi 1,4 milionu korun. Milovnice koček je podle deníku Daily Star utrácela za drahé doplňky pro bengálského mazlíka jménem Ghost. Kočka měla obojek Gucci se zlatou jmenovkou za více než 11 tisíc korun. Deborah byla loni odsouzená na 20 let do vězení.
Případ Deborah připomíná podobnou kauzu drogové baronky Morag Yorstonové (60). Její klan zaplavil v roce 2018 skotské město Dundee heroinem a kokainem. Když se začaly kolem ní stahovat sítě, uprchla do Bulharska. Poté, co byla vrácena zpět do Spojeného království, poslal ji soud v roce 2020 na 5 let a 11 měsíců do basy.
Dealerka i milující babička
Obchody kvetly i Margaret Haneyové (†71), kterou znali sousedé jako aktivistku a organizátorku pochodů proti pedofilům. Seniorka přezdívaná Velká Mags přitom vydělávala ročně téměř sedm milionů korun kšeftováním s heroinem. Drogou zaplavila, spolu s dcerou synem a bratrancem, rodný Stirling. Soud ji poslal do vězení na 12 let.
Po ženině smrti v roce 2013 na ni vzpomínala vnučka Cassie. „Současně mohou být pravdivé dvě věci. Můžete být drogovou dealerkou, která prodávala drogy, jež potenciálně mohly zabíjet lidi, ale zároveň můžete být milující babičkou a dobrým člověkem.“
Mags vládla obřímu drogovému impériu a údajně se roky vyhýbala spravedlnosti, protože byla policejní informátorkou. Nezastrašovala, měla pod palcem rodinnou loajalitu. „Když starší žena o něco požádá, je to spíše formulováno jako rodinná povinnost než jako zločinný příkaz a odmítnutí se necítí jako vzdor; je to jako zrada vlastní krve,“ uvedla expertka na kriminalitu Alex Iszattová.
V čele Camorry
Dalšími vysoce postavenými mafiánkami byla i Assunta Marescaová (†86), přezdívaná Panenka. Jako první žena vládla italské mafii zvané Camorra. Mladičká získala titul královny krásy, zakrátko na ulici zastřelila vraha svého manžela. „Udělala bych to znovu,“ prohlásila při procesu. Její život inspiroval i filmaře, Marescaová si dokonce v díle Zločin v Posillipu (1967) zahrála samu sebe. Zemřela v roce 2021.
Pevnou rukou vládla jednomu z klanů Camorry i Maria Licciardiová (74), která patřila svého času k nejhledanějším zločincům v Itálii. Policie ji dopadla v létě 2021 na letišti v Římě, odkud se chystala do španělské Málagy za dcerou. Kmotra jela v kšeftech s drogami, prostitucí, je údajně zodpovědná za stovku vražd.
