Podivné okolnosti smrti majitele OnlyFans: Zemřel dřív, než řekli!

Majitel OnlyFans Leonid Radvinskys manželkou.
Zemřel šéf OnlyFans
OnlyFans tvůrkyně Katiana Kay
Autor: Veronika Andrejsková - 
31. března 2026
11:27

Smrt muže, který z OnlyFans udělal jednu z nejpopulárnějších platforem, zasáhla celou komunitu. Kdo byl ale majitel webu pro dospělé ve skutečnosti? A jak jeho smrt ovlivní chod firmy?

Leonid Radvinsky (†43) převzal platformu pro dospělé OnlyFans, kam mohou uživatelé nahrávat choulostivý obsah, zatímco druhá strana uživatelů jim za to platí, v roce 2018.

V roce 2019 na platformu tvořilo obsah 350 tisíc lidí, čímž web za daný rok vydělal v přepočtu 1,24 miliardy korun. Pod jeho vedením ale obliba i užívání služby rapidně narůstaly, načež za rok 2024 vydělala 28 miliard korun s tím, že originální obsah na ni nahrávalo 4,6 milionu uživatelů.

Leonidovo jmění následkem toho činilo 98,94 miliard korun! Nenechával si ho ale jen pro sebe. Investoval do firem a podporoval nejrůznější charity a projekty. Ve velkém dotoval organizace provádějící výzkum rakoviny. To nyní světu dává ještě větší smysl.

„Leo odešel v poklidu po dlouhém boji s rakovinou,“ sdělil mluvčí OnlyFans. Magnát po sobě zanechal ženu a čtyři děti.

„Měl čas se na svou smrt připravit,“ řekl byznysmenův kamarád Andy Bachm, který zároveň uvedl na pravou míru, kdy Leonid skutečně zemřel. „Bylo to pár dní předtím, než byla zpráva o jeho smrti zveřejněna.“

„Jako jeho blízcí jsme věděli už nějakou dobu, s čím bojuje. Firmu ale zanechal připravenou a odolnou. Jeho odchod nebyl náhlý, předcházela mu spousta příprav,“ vysvětlil Bachm.

Majitel OnlyFans žil v ústraní

„Ironií je, že Leo vybudoval jednu z nejznámějších platforem na internetu, ale žil v ústraní, se zázemím ve víře a v rodině a vyhýbal se slávě,“ promluvil o kamarádovi Andy Bachm.

Video  Potetovaná hvězda internetu řekla, že za její popularitou stojí pobyt ve vězení.  - instagram.com/@buffmommyab
Video se připravuje ...
boze muj ( 31. března 2026 16:35 )

Byl to machr, kolik lidí na zeměkouli vydělalo za tak krátkou dobu víc než on? A rozdával na potřebné věci. Obdivuju takové lidi, něco po nich zůstalo. Lidi sami lezou na OF a užívají si to a jiní na ně čumí a platí, proč ne. A další zas jen nahlas závidí a na všechno nadávají.

Denisa Dragoun ( 31. března 2026 15:38 )

Zil se zazemim ve vire a vcera zase clanek ze to byl prasak odmalicka sjizdejici porna, tak co si mame vybrat?
Za me je to uchylnej slizoun s potrebou degradovat zeny. Bych chtela videt tu jeho manzelku.

mim33 ( 31. března 2026 12:53 )

Prostě poctivý a slušný Ukrajinec jako všichni ostatní. 🙂

