Na řeckém ostrově Kalymnos zemřel Čech! Horolezec spadl ze skály

Malý ostrov Kalymnos v jihovýchodní části souostroví Dodekany nabízí lezení po skalách a bouldering po celý rok.
Autor: ČTK 
30. března 2026
06:26

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul 60letý český horolezec. Portál Kairn.com, který o tom v noci na pondělí informoval, napsal, že neštěstí se stalo v pátek 27. března. Uvedl také, že pád nebyla Čechova chyba, ale že se zlomily šrouby pevného jisticího bodu na skále.

Neštěstí se stalo v oblasti známé jako Jurassic Park na lezecké trase s velmi těžkou obtížností 7b+. Čech stěnu zlezl a poté začal sestupovat, při tom zároveň odstraňoval z jisticích bodů ve skále své jisticí prvky, takzvané expresky. Následné zatížení ale nevydržely šrouby pevného jisticího bodu ve skále a zlomily se, což vedlo k lezcovu pádu.

Čech dopadl na skalní římsu, zůstal ale při vědomí a komunikoval. Následné pokusy o záchranu vrtulníkem kvůli špatnému počasí a složitému terénu ztroskotaly. Portál Kairn.com rovněž napsal, že komplikací se ukázala i jazyková bariéra a že záchranná operace byla extrémně složitá. Po několika hodinách záchranáři Čecha dopravili do místní nemocnice, kde ho lékaři prohlásili za mrtvého.

Hlavní příčinou neštěstí se podle portálu zdají být stárnoucí jisticí body ve skále, které jsou na místě asi 24 let. Incident tak vyvolal otázky o technickém stavu vytyčených lezeckých tras na ostrově a také o místním záchranném systému, který v případě Kalymnosu tvoří dobrovolníci, uvedl Kairn.com.

Úřady na Kalymnosu, který je na horolezecké turistice do značné míry závislý, nyní chtějí prověřit všechny lezecké trasy vytyčené před rokem 2005. Lezcům úřady prozatím doporučují, aby se takovým trasám vyhýbali, pokud tyto lezecké cesty v uplynulých letech neprošly obnovou.

RomanKa Kelly ( 30. března 2026 10:56 )

Lidé pro vlastní Ego si neváží svého vlastního života. Nelezu kam nemám.

Uživatel_6291984 ( 30. března 2026 09:43 )

Hlavně že ty česky umíš Barčo...

Dušan Trnka ( 30. března 2026 09:02 )

Hlavne v 60tke ..

Dušan Trnka ( 30. března 2026 09:02 )

Jasné, jeho chyba to nebola ! Lenže istiaci bod nie je živý . A hrozná krajina, Gréci nevedia česky ... 😀

offline ( 30. března 2026 08:55 )

Čechů je i na ostrově Kalymnos, jakož i na kterémkoli jiném místě světa dostatek, takže nedostatek Čechů na ostrově Kalymnos v žádném případě nehrozí.

