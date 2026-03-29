Rodiče si vyjeli sami na dovolenou do Egypta: 5 dětí nechali doma bez dozoru!
Nepříjemnosti s úřady má kvůli své dovolené rodičovský pár z italského Terstu. Vydal se na několik dnů do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, doma ale nechal bez dozoru svých pět nezletilých dětí. Nejmladšímu bylo osm a nejstaršímu sedmnáct let.
Rodiče na dovolenou vyrazili, aby bez dětí oslavili narozeniny, a svůj pobyt u Rudého moře dokumentovali na sociálních sítích.
Toho, že něco není v pořádku, si všimla učitelka jednoho z mladších dětí, která se obrátila na městský sociální úřad. Do domu rodiny následně dorazili policisté a úředníci odpovědní za ochranu dětí a mladistvých.
Podle listu La Repubblica byly děti samy doma asi čtyři dny a během té doby se staraly o domácnost a chodily do školy. Nezameškaly prý ani jeden den. Kromě nich v domácnosti žil i větší počet koček a psů.
Úřady dětem zajistily náhradní péče a rodiče je mohou navštěvovat. Rodičovská práva jim úřady neodebraly, ale prověřují jejich kompetence. Podle médií se úředníci snaží, aby rodina byla co nejdříve opět pohromadě.
Zejména na venkově bývalo vždy zvykem, že děti se učily samostatnosti už od mala a každý člen měl v rodině své povinnosti. Z článku vyplývá, že to fungovalo i zde a 4 dny - na př. onemocní-li samoživitel(-ka) nejsou problém. Navíc nevíme, zda rodiče nebyli domluveni se sousedy, že budou nenápadně dohlížet a s dětmi, komu zavolat, bude-li třeba ?
Chceme volební právo pro nezletilce, snižujeme trestní zodpovědnost - tak co vlastně chceme?