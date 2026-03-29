Rodiče si vyjeli sami na dovolenou do Egypta: 5 dětí nechali doma bez dozoru!

Letovisko Šarm aš-Šajch, Egypt
Autor: ČTK - 
29. března 2026
12:00

Nepříjemnosti s úřady má kvůli své dovolené rodičovský pár z italského Terstu. Vydal se na několik dnů do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, doma ale nechal bez dozoru svých pět nezletilých dětí. Nejmladšímu bylo osm a nejstaršímu sedmnáct let.

Rodiče na dovolenou vyrazili, aby bez dětí oslavili narozeniny, a svůj pobyt u Rudého moře dokumentovali na sociálních sítích.

Toho, že něco není v pořádku, si všimla učitelka jednoho z mladších dětí, která se obrátila na městský sociální úřad. Do domu rodiny následně dorazili policisté a úředníci odpovědní za ochranu dětí a mladistvých.

Podle listu La Repubblica byly děti samy doma asi čtyři dny a během té doby se staraly o domácnost a chodily do školy. Nezameškaly prý ani jeden den. Kromě nich v domácnosti žil i větší počet koček a psů.

Úřady dětem zajistily náhradní péče a rodiče je mohou navštěvovat. Rodičovská práva jim úřady neodebraly, ale prověřují jejich kompetence. Podle médií se úředníci snaží, aby rodina byla co nejdříve opět pohromadě.

arbitr ( 30. března 2026 08:24 )

Zejména na venkově bývalo vždy zvykem, že děti se učily samostatnosti už od mala a každý člen měl v rodině své povinnosti. Z článku vyplývá, že to fungovalo i zde a 4 dny - na př. onemocní-li samoživitel(-ka) nejsou problém. Navíc nevíme, zda rodiče nebyli domluveni se sousedy, že budou nenápadně dohlížet a s dětmi, komu zavolat, bude-li třeba ?
Chceme volební právo pro nezletilce, snižujeme trestní zodpovědnost - tak co vlastně chceme?

ctenar09 ( 29. března 2026 15:42 )

To má italská policie málo problémů, že řeší tohle ? Mohli přijet, juknout, že vše je v cajku a klidu odkráčrt. Řešit skutečné problémy - imigranty, aktivisty, zejmána propalistinské, cosu nostru a pod.

Uživatel_6287307 ( 29. března 2026 12:49 )

Také nechápu ,pokud byli zapezpečené (dost jídla a financí) ,tak 17 letÿ/á na ty mladší bez problému pár dní dohlédne.

Uživatel_5919405 ( 29. března 2026 12:20 )

Nechápu v čem je problém? S dětmi si mohli udělat video hovor, poptat se, zda je vše v pohodě a zadat úkoly. Do školy chodily, najedené byly asi taky...

