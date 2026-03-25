Čechy oblíbený řetězec v problémech: Zavřou stovky prodejen!
Německý diskontní řetězec Kik letos zruší doma a ve světě kolem 300 poboček. Místo na expanzi se chce firma nabízející hlavně dámské, pánské a dětské oblečení a potřeby do domácnosti více zaměřit na ziskovost. Agentuře DPA to řekl generální a finanční ředitel společnosti Christian Kümmel.
Kik má podle informací na svém webu přes 230 prodejen i v České republice. Do konce roku klesne počet prodejen v Evropě přibližně o 225 na něco málo přes 4000, uvedl ředitel podniku. V samotném Německu by se síť měla snížit o 135 na zhruba 2200. V celé Evropě se plánuje uzavření 300 prodejen a otevření 75 nových.
Ředitel přiznal chybu
Některé pobočky již byly uzavřeny. Další mají následovat v příštích měsících. „Zjednodušujeme naše portfolio s cílem dosáhnout ziskovosti,“ uvedl Kümmel. „Formulka ‚Otevřeme pět nových prodejen a máme pětkrát více zákazníků‘ nefungovala stoprocentně,“ dodal. V některých případech jsou podle něj prodejny Kik od sebe vzdáleny méně než kilometr. „Expandovali jsme příliš rychle. Teď to omezíme,“ dodal šéf firmy.
Žádné propouštění se neplánuje. Kik zaměstnává přibližně 32.000 lidí, z toho 19.000 v Německu. Kümmel očekává, že v nadcházejících letech pobočková síť dál prořídne.
Dotkne se změna i Česka?
Zda se změna dotkne i České republiky, není dosud zřejmé. Jak Blesku uvedl mluvčí společnosti Jakub Koutek, o záležitosti bude s českým vedením jednat během středečního odpoledne.
Název Kik je zkratkou hesla „Kunde ist König“ (Zákazník je král). Firma byla založena v roce 1994. Řetězec nyní působí ve 14 evropských zemích, do České republiky přišel v roce 2007.
V roce 2024 společnost dosáhla obratu 2,4 miliardy eur (59 miliard Kč). V Německu patří Kik mezi maloobchodníky s největším počtem prodejen.
Generální ředitel pozoruje rostoucí konkurenční tlak ze strany kamenných prodejců, jako jsou Woolworth, NKD a Action. Společně pak všichni čelí asijským internetovým prodejcům typu Shein a Temu.
Podle prognózy Německého maloobchodního svazu se očekává, že počet maloobchodních prodejen v zemi letos klesne pod 300.000. Na konci roku 2015 jich bylo ještě kolem 372.000. Podle úvěrové pojišťovny Allianz Trade je počet insolvencí v tomto odvětví na nejvyšší úrovni za deset let. V roce 2025 v něm bylo zaznamenáno 2571 bankrotů.
