Chtěla si zapálit na lůžku: Pacientka na klinice uhořela
Tragédie na nemocničním pokoji v německém Braunschweigu. Pacientka zemřela při požáru. Podle vyšetřovatelů ho sama nechtěně vyvolala pokusem zapálit si cigaretu během kyslíkové terapie. Oheň se šířil mimořádně rychle, ostatní pacienti vyvázli bez zranění.
Pacientka zemřela při požáru na klinice v Braunschweigu. Podle vyšetřovatelů požár sama způsobila, když si chtěla na lůžku zapálit cigaretu. O neštěstí informovala agentura DPA.
Žena zemřela při požáru městské kliniky v Braunschweigu, který se nachází v centrálním Německu ve spolkové zemi Dolní Sasko. Požár propukl v pondělí 2. března večer na jednom z pokojů. Při příjezdu záchranných sil už byl zcela v plamenech a pacientka byla nalezena už mrtvá.
Podle zjištění kriminalistů v Braunschweigu se žena na samostatném pokoji pravděpodobně pokusila zapálit si cigaretu, když byla napojena na dodatečný přívod kyslíku. Tato kombinace vedla k extrémně rychlému šíření požáru. Ani přes okamžitý zásah ošetřovatelského a lékařského personálu se nepodařilo požár dostat včas pod kontrolu.
Další zranění hlášeni nejsou. Ošetřovatelé všechny ostatní pacienty přemístili do bezpečí.
