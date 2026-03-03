Oblíbená destinace zažívá krušné časy: Gangy, vraždy, mafie!
Rozlehlé pláže s teplým pískem na francouzské Korsice lákají evropské turisty. Exotické prostředí připomínající Karibik přitom skrývá drsnou stránku plnou mafie a nevinných obětí, včetně mladé studentky a uznávaného politika. Podle místních ostrov zažívá krušné časy a dovolenková destinace má jednu z nejvyšší kriminality v celé Evropě!
Na první pohled krásná francouzská Korsika s průzračným mořem a nespočtem pláží skrývá pod majestátní skořápkou násilné gangy, mafii, nelegální hazard a vydírání. Místní obyvatelé jsou zoufalí a situace se každým rokem vyostřuje. Podle francouzského serveru Rfi na ostrově funguje nejméně 20 samostatných násilných skupin.
„Mafie je pro Korsiku problém číslo jedna. Nemůžeme rozvíjet náš ostrov, nemůžeme mít dobrou autonomii, ani dobrou práci a naše děti nemohou být šťastné,“ popsal situaci zakladatel antimafiánské asociace Léo Battesti pro deník The Sun. Útoky v rámci organizovaného zločinu ostrov zaznamenal už v roce 1975 a od té doby problémy stále eskalují.
V únoru tohoto roku došlo k útoku na korsického politika a prezidenta fotbalového klubu Alaina Orsoniho (†71), přezdívaného jako „korsický kmotr“. A to přímo na pohřbu jeho matky! V minulém roce přišla o život rukama násilníků studentka Chloe Aldrovandiová (†18). Zrovna projížděla malou vesničkou autem, když se stala náhodným cílem gangu.
Od začátku roku 2023 k půlce února 2026 proběhlo na Korsice 35 vražd, což z ostrova se 350 tisíci obyvateli činí region s nejvyšší kriminalitou v celé Francii, uvedl web Radio France. V počtu vražd na osobu se na přední příčky řadí i v rámci celé Evropy! Podle stejného serveru v posledních několika měsících korsické školy experimentují s novým stylem výuky, ve kterém se snaží teenagery odradit od násilných a nelegálních aktivit.
