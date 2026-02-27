Syna nechvalně proslulého otce našli mrtvého na Bali: Igora rozřezali na kusy
Policisté v tropickém ráji ostrova Bali řeší velmi krvavý případ. Objevili lidské tělo rozřezané na kusy. To by nejspíš mělo patřit osmadvacetiletému muži z Ukrajiny jménem Igor Komarov. Byl pohřešovaný od 15. února. Měl být synem nechvalně proslulého zločineckého bosse.
Únos podle policie nahlásil Komarovův známý. Ve skupině se byli projet na motorkách a během toho měli Igora, který jel až vzadu, napadnout a unést maskovaní útočníci. Na internetu se v následujících dnech objevilo děsivé video, ve kterém zraněný muž žádá rodinu o zaplacení výkupného v hodnotě přesahující v přepočtu 205 milionů korun. Na videu měl monokl a obvázanou ruku.
Ve čtvrtek poté přišel nesmírně hrůzný nález. Ve vesnici Ketewel místní objevili na kusy rozsekané tělo. Ke smrti mělo podle forenzních vyšetřovatelů dojít přibližně o tři dny dříve. To vedlo k pokročilému stadiu rozkladu, a identifikace pouhým okem proto nebyla možná. Avšak všechny stopy naznačují, že se jedná právě o Igora. „Čekáme na výsledky forenzního týmu, tetování na ruce však naznačuje, že nalezené tělo patří unesenému muži,“ stojí podle serveru Caliber.az v tiskové zprávě. Jistotu však přinesou až výsledky testů DNA.
V souvislosti s případem policie zadržela sedm cizinců. „Jako prvního jsme zadrželi muže, který si na falešný pas pronajímal vozidla. Později jsme zadrželi ještě šest dalších lidí,“ řekl deníku Jakartaglobe.id vrchní komisař Ariasandy. Povedlo se jim také z kamerových záznamů zjistit, kam Igora po únosu skupina odvezla. V domě, kde zřejmě natočil video s požadavky o výkupné, nalezli krvavé stopy.
Komarov by podle dostupných informací měl být synem nechvalně proslulého ukrajinského podnikatele Oleksandra Petrovského z Ukrajiny. Je kontroverzní kvůli svým údajným vazbám na podsvětí.
