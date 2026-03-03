Bývalý člen gangu Hatina chtěl na svobodu: Má na kontě krvavé přepadení i únos!

Člen nebezpečného gangu Daniel Hatina žádal o propuštění do domácího vězení
Člen nebezpečného gangu Daniel Hatina žádal o propuštění do domácího vězení
Hatina se podílel na únosu podnikatele Jozefa Míšenky
Byl součástí gangu, který přepadal v policejních vestách
Při jedné loupeži zabili směnárníka dávkou ze samopalu do hlavy
3. března 2026
Daniel Hatina si na Slovensku odpykává trest ve výši 21 let. Byl totiž součástí brutálního gangu, který v roce 2008 způsobil smrt směnárníka a zorganizoval únos podnikatele Jozefa Mišenky. Hatina se soud po šestnácti letech pokusil přesvědčit k propuštění do domácího vězení. Marně.

Gang, ve kterém byl Hatina aktivním členem, řádil kolem roku 2008. Skupina při akcích často nosila policejní vesty, aby své oběti zmátla. Jednou z nich se stal i směnárník Ladislav Kováč. Ten bohužel jejich útok v lednu roku 2008 nepřežil, během pokusu o loupež ho pachatelé trefili do hlavy dávkou ze samopalu. O pár měsíců později přepadli dalšího směnárníka, kterého svázali a krutě zmlátili.

Stejně tak byl Hatina součástí skupiny v červnu téhož roku, kdy opět v převlečení za policisty unesli zámožného podnikatele Jozefa Mišenku. Nejprve zastavili jeho vůz a pak ho svázali a odvlekli na chatu. Tam ho pod pohrůžkou smrti nutili k odevzdání vysokého výkupného. K únosu se Hatina přiznal, dokonce se i omluvil rodině.

Domácí vězení?

Celkem za své zločiny vyfasoval jednadvacet let za mřížemi. Do vězení nastoupil v roce 2010. Po 16 letech nyní soud požádal o podmínečné propuštění do domácího vězení. „Chci se omluvit vdově, doufám, že to budu moct ještě odčinit,“ řekl u soudu podle deníku Plus JEDEN DEŇ. Své nápravné úmysly se například snažil v minulosti dokázat tím, že prodal dům, aby měl peníze na odškodnění.

Azyl mu ve svém domě nabídla mužova sestra. „Chtěl bych být přínosem pro společnost a trávit víc času s rodinou,“ řekl Hatina. I když se ve vězení zřejmě snaží a například se vyučil truhlářem, soud v jeho případě shovívavý nebyl. Jeho polepšení je prý jen naoko a muž stále vykazuje známky nestability. Žádost soud definitivně zamítl a Hatina tak zůstane ve vězení až do roku 2030.

