Bývalý člen gangu Hatina chtěl na svobodu: Má na kontě krvavé přepadení i únos!
Daniel Hatina si na Slovensku odpykává trest ve výši 21 let. Byl totiž součástí brutálního gangu, který v roce 2008 způsobil smrt směnárníka a zorganizoval únos podnikatele Jozefa Mišenky. Hatina se soud po šestnácti letech pokusil přesvědčit k propuštění do domácího vězení. Marně.
Gang, ve kterém byl Hatina aktivním členem, řádil kolem roku 2008. Skupina při akcích často nosila policejní vesty, aby své oběti zmátla. Jednou z nich se stal i směnárník Ladislav Kováč. Ten bohužel jejich útok v lednu roku 2008 nepřežil, během pokusu o loupež ho pachatelé trefili do hlavy dávkou ze samopalu. O pár měsíců později přepadli dalšího směnárníka, kterého svázali a krutě zmlátili.
Stejně tak byl Hatina součástí skupiny v červnu téhož roku, kdy opět v převlečení za policisty unesli zámožného podnikatele Jozefa Mišenku. Nejprve zastavili jeho vůz a pak ho svázali a odvlekli na chatu. Tam ho pod pohrůžkou smrti nutili k odevzdání vysokého výkupného. K únosu se Hatina přiznal, dokonce se i omluvil rodině.
Domácí vězení?
Celkem za své zločiny vyfasoval jednadvacet let za mřížemi. Do vězení nastoupil v roce 2010. Po 16 letech nyní soud požádal o podmínečné propuštění do domácího vězení. „Chci se omluvit vdově, doufám, že to budu moct ještě odčinit,“ řekl u soudu podle deníku Plus JEDEN DEŇ. Své nápravné úmysly se například snažil v minulosti dokázat tím, že prodal dům, aby měl peníze na odškodnění.
Azyl mu ve svém domě nabídla mužova sestra. „Chtěl bych být přínosem pro společnost a trávit víc času s rodinou,“ řekl Hatina. I když se ve vězení zřejmě snaží a například se vyučil truhlářem, soud v jeho případě shovívavý nebyl. Jeho polepšení je prý jen naoko a muž stále vykazuje známky nestability. Žádost soud definitivně zamítl a Hatina tak zůstane ve vězení až do roku 2030.
