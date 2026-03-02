Maminka šikanovaného Romana (†15) přišla i o muže: Dva hroby během 2,5 roku

Iveta s manželem Romanem Dominikem
Autor: sgr 
2. března 2026
18:18

Nejprve pohřbila nezletilého syna. Teď i manžela. Iveta ze slovenských Parchovan přišla během necelých dvou a půl roku o své nejbližší. Otec, jenž po sebevraždě chlapce bojoval proti šikaně, zahynul po srážce s vlakem. Jeden hrob dnes spojuje otce a syna.

Pro Ivetu se čas zastavil už jednou – v listopadu 2023. Tehdy prosila na chodníku před školou syna Romana, aby neskákal ze střechy budovy. Roman, pobízený výsměchem spolužáků, nakonec skočil. Smrt školáka zasáhla celé Slovensko. Otevřela debatu o šikaně, psychickém tlaku i možných selháních systému. Manželé zůstali sami s hroznou bolestí. Teď se Ivetin svět rozpadl podruhé. Ve středu 25. února odpoledne se srazil osobní vůz na železničním přejezdu v Drienovské Nové Vsi s vlakem. V něm seděl její manžel Roman Dominik (†50) a také Lucia (†42) z místní obce. Oba zemřeli na místě.

Auto poznala v televizi

Když se jí manžel neozýval, začala mít obavy. Zapnula televizi. Na obrazovce viděla převrácené auto. Na zadním skle fotografii syna. Logo iniciativy, kterou její muž založil po Romanově smrti.

„Volala jsem mu, nezvedal telefon. Za pár minut jsem si přečetla, co se stalo,“ popsala zdrceně slovenským médiím. Policie jí později potvrdila to, co už tušila.

Jeden hrob, dvě ztráty

Iveta přišla o jediné dítě. Nyní i o muže a živitele rodiny. Roman Dominik pracoval jako svářeč. Jeho žena kvůli zdravotním potížím nepracovala. Během necelých dvou a půl roku ztratila oba nejbližší. A na hřbitově v Parchovanech dnes spojuje otce a syna jeden náhrobek. 

Otec po ztrátě syna bojoval

Po smrti syna se Roman Dominik rozhodl, že mlčet nebude. Stál za iniciativou zaměřenou proti násilí, organizoval petici za nulovou toleranci šikany a veřejně vystupoval s požadavky na změny. Fotografie syna nosil na bundě i v autě, měl ji na palubní desce a nechal si vytetovat jeho portrét. Jen několik dní před nehodou sdílel výzvu k podpoře legislativních úprav. Nyní leží vedle něj.

Druhá oběť nehody

Při srážce zemřela i Lucia (†42), rozvedená matka dospívající dcery. Pracovala jako kuchařka v mateřské škole. Kolegové před budovou vytvořili pietní místo. „Byla velmi milá, zodpovědná. Každý ji měl rád,“ uvedla jedna z učitelek.

Auto po nárazu skončilo převrácené jen několik desítek metrů od jejího domu. Policie prověřuje průběh jízdy i technický stav signalizace na přejezdu. Proč vůz vjel na koleje právě ve chvíli, kdy přijížděl vlak, zůstává zatím bez odpovědi.

Video  Pravník rodůču zesnulého Romama: Zodpovědní jsou učitelé i spolužáci!  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Iveta s manželem Romanem Dominikem
sebevražda rodina matka smutek hrob iveta otec a syn sama tragédie srážka s vlakem nejbližší Slovensko láska šikana smrt bolest manželé nehoda
