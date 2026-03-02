Svědectví Čechů z pekla na Blízkém východě: Výbuchy, stíhačky i útěk taxíkem

    Izrael spolu s USA pokračuje v útocích na Írán. Situace na Blízkém východě mimo jiné ovlivnila i stovky Čechů. Lidé slyší výbuchy i stíhačky, jeden český turista musel dokonce uprchnout z hořícího Bagdádu. Taxíkem urazil 550 kilometrů. 

  • 1.Dron proletěl kolem hotelu

    Při íránských odvetných úderech se terčem stala i Dubaj, kde tráví dovolenou manželský pár John a Lenka Winklerovi z Česka. „Celé to začalo odpoledne, plavala jsem v moři a přišel za mnou manžel a ukazoval mi, že něco velkého spadlo do vody. Nic jsem neviděla, lidé se začali shromažďovat a ptát se, co se stalo, a v tom jsme na nebi uviděli exploze a pak někdo přečetl, že propukla válka mezi USA a Íránem,“ uvedla Lenka Winkler s tím, že poté šli na drink do hotelové restaurace a události vzaly rychlý spád.

    „Seděli jsme na terase a kolem hotelu proletěl dron Šáhed, slyšeli jsme svištění a pak došlo k silné explozi v zadní části hotelového komplexu,“ uvedl John Winkler. 

    Exploze v Dubaji (1.3.2026) Exploze v Dubaji (1.3.2026) | ČTK / AP / Altaf Qadri

  • 2.Kritika před zasaženým hotelem

    K situaci ve Spojených arabských emirátech se ostře vyjádřil realitní makléř Jiří Hanousek. Ve videu na sociálních sítích začal situaci v Dubaji zlehčovat. „(...) Buďte v klidu, já jsem v klidu. Tady vidíte, že život funguje normálně,“ řekl před hotelem Burdž Al-Arab, který měl být údajně zasažen úlomkem sestřelené rakety

    Hanouskovo video vyvolalo v komentářích bouřlivé reakce. Podle některých mu jde hlavně o ochranu investic. „Tady pan Lobotom zlehčuje, že v Dubaji všechno pohoda. Jako ráda bych si myslela, že je to přirozená fáze popírání. (...) Co chci ale úplně nejmíň, je to, aby někdo na základě videa tohohle delulu pána podcenil situaci a pak se stalo něco, co ani nechci psát. Doslova tam lítají rakety,“ uvedla například známá podnikatelka Erika Eliášová. 

    Požár hotelu v Dubaji Požár hotelu v Dubaji | X.com

  • 3.Sanitky i stíhačky

    Dovolenou ve Spojených arabských emirátech tráví i jistý Milan Š. Jak popsal pro TN.cz, všude byly slyšet výbuchy. „Všude houkaj sanitky, každou chvíli to někde bouchá. Před chvilkou to bouchlo tady. To fakt není normální, co se tady děje,“ uvedl. Podle svých slov je situace velmi nepříjemná. V oblasti prý navíc neustále prolétají stíhačky a letadla.  

    Zachycené íránské střely Spojenými arabskými emiráty (1.3.2026) Zachycené íránské střely Spojenými arabskými emiráty (1.3.2026) | UAE

  • 4.Útěk z hořícího města

    Vyhrocená situace panuje i v Iráku, kde po smrti íránského vůdce Alího Chameneího probíhají rozsáhlé protesty. Z hořícího Badgádu musel uprchnout i český senior Milota P. Jak uvedl pro iDNES, na hranici s Tureckem se dostal taxíkem. Zdolat přitom musel 550 kilometrů.

    Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí | ČTK / AP / Hasan Sarbakhshian

  • 5.Chaos na letišti

    Všeobecná nervozita a strach panovala i na letištích. Například letiště v Dubaji upadlo do naprostého chaosu. Mezi cestujícími byla shodou náhod i redaktorka Blesku Eva Šimková. 

    „(...) Hromadili se cestující, pracovníci letiště a následně i důstojníci v uniformách vyzývali všechny, ať jedou pryč z letiště do hotelů nebo náhradního ubytování.“ Po chvíli začali pouštět lidi alespoň do haly, aby si mohli dojít např. na WC. „Přestože na tabulích s informacemi o letech svítily lety, jako by měly odletět, všechny přepážky byly zavřené,“ popsala Šimková.

    Nutno podotknout, že zhoršení bezpečnostní situace na Blízkém východě uvěznilo stovky českých turistů. „S ohledem na jarní prázdniny je nejvyšší turistická sezona a zájem o pobyty u moře byl letos vysoký,“ řekla Blesku ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřina Chaloupková.

    Uzemněná letadla na letišti v Dubaji (28.2.2026) Uzemněná letadla na letišti v Dubaji (28.2.2026) | Čtenářka Blesku

