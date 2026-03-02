Výbuchy nad luxusním rájem: Těhotná máma a rodiny s dětmi se nemají jak dostat domů
Slunce, pláže a luxusní rezorty vystřídaly sirény, exploze a nejistota. Eskalace konfliktu mezi Íránem, Izraelem a USA paralyzovala leteckou dopravu v Perském zálivu. V terminálech v Dubaji, Abú Zabí či Dauhá zůstaly uvězněny davy rekreantů z celého světa. Region doplatil na odvetnou vlnu íránských raket a dronů, která nebe nad Emiráty uzavřela. Provoz stojí a mezi turisty se šíří nervozita.
Na dubajském mezinárodním letišti se podle svědků prakticky zastavil čas. Vzdušný prostor zůstává neprodyšně uzavřen a většina aerolinek spoje zrušila bez náhrady. V odletových halách se tísní tisíce lidí. Jeden z německých turistů popsal situaci jako „naprostý chaos“ – nefunguje doprava mezi terminály a zoufale chybí ověřené informace.
Rodiny s dětmi hledají únikovou cestu
Podobné drama prožívají i další Evropané. Slovák Juraj Kákoš, uvízlý ve Vietnamu při návratu domů, slovenské televizi JOJ potvrdil, že spoje směřující do oblasti Perského zálivu byly hromadně stornovány. Vyjádření dopravců působí nejasně a bez konkrétních termínů. Spolu se skupinou třinácti lidí, včetně dětí, se nyní pokouší najít alternativní trasu přes Asii.
Rakety nad pláží
Mrazivou atmosféru potvrzují i rodiny přímo z Emirátu. Němec Sven Berger sdělil deníku Bild, že po varování v mobilu zůstal s blízkými v hotelu na souostroví Dubai Islands. Z pláže pozorovali kouř na obzoru a záblesky protivzdušné obrany ničící střely.
Úřady zároveň potvrdily, že trosky sestřeleného dronu dopadly na fasádu ikonického hotelu Burj Al Arab. Na místě následně vypukl požár.
Hotely těží ze strachu
Britka Polly Bishopová, ve třetím měsíci těhotenství, označila prožité okamžiky za „naprostou hrůzu“. Se snoubencem a sedmiletým synem zůstala odříznuta na umělém ostrově Palm Jumeirah. Po zrušení letu společnosti British Airways rodina zůstala v rezortu. Podle deníku Daily Star hotel i přes krizový stav a doporučení nevycházet účtuje bezradným turistům vysoké částky za další noclehy.
Dovolená v krizové zóně
Během několika hodin se prázdninový ráj proměnil v oblast plnou nejistoty. Země regionu uzavřely vzdušný prostor, linky do Evropy i Asie mizí z letových řádů nebo mění trasy. Letecké společnosti zatím neoznámily, kdy se provoz vrátí k normálu. Pro tisíce lidí se cesta domů změnila v čekání bez jasného konce. Z luxusních pokojů sledují zprávy a na letištních tabulích přibývají další nápisy „Zrušeno“. Panoráma Dubaje místo ohňostrojů protínají světlice protiraketových systémů.
