Masakr v baru: Msta za Írán?! Tři mrtví a mnoho zraněných
Při střelbě v baru v texaském hlavním městě Austinu zemřeli v noci na 1. března tři lidé a dalších 14 utrpělo zranění. Policisté případ vyšetřují jako teroristický čin. Podezřelý měl mít na sobě oblečení s islámistickými motivy.
Třiapadesátiletý Ndiaga Diagne, který byl původně ze Senegalu, podle vyšetřovatelů několikrát projel autem okolo baru Buford's, než zastavil a začal z okýnka vozu střílet pistolí na lidi před barem. Pak z auta vylezl a začal na lidi pálit puškou.
Policie se o střelbě v baru Buford's dozvěděla v 1:39 místního času (8:39 SEČ) a do minuty tam podle ní přijeli první policisté a záchranáři. Na místě byl ozbrojený muž, kterého policisté zastřelili. Podle agentury AP měl podezřelý oblečení s islámistickými motivy. Do nemocnic bylo převezeno 14 zraněných, tři z nich jsou v kritickém stavu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.