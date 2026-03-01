Táta šikanovaného Romana (†15) zahynul dva dny po synových jmeninách: Jen pár metrů od cíle!
Dva lidské životy vyhasly ve středu 25. února odpoledne na železničním přejezdu v obci Drienovská Nová Ves. Roman M., otec tragicky zesnulého školáka Romana, zahynul pouhé dva dny po synových jmeninách. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, proč vůz vjel na koleje na přejezdu bez závor a v jakém stavu byla signalizace.
K nehodě došlo krátce před 16. hodinou. Osobní automobil přijížděl k přejezdu zabezpečenému pouze světelnou signalizací. Závory zde chybí. Ve chvíli, kdy auto vjelo na koleje, projížděl místem vlak. Náraz byl natolik silný, že posádka utrpěla zranění neslučitelná se životem. Ve voze cestovali Roman M. (†50) a místní žena Lucia (†43). Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní. Provoz na trati musel být dočasně zastaven.
Chybělo jim jen pár metrů
Podle informací slovenského deníku PLUS Jeden deň mířila dvojice k domu spolujezdkyně. Ten stojí jen několik desítek metrů od kolejí. Auto po střetu skončilo odhozené poblíž zastávky.
Právě tato skutečnost je jedním z bodů, na které se vyšetřování zaměřuje. Policie prověřuje, zda byla světelná signalizace v provozu, zda řidič výstrahu zaznamenal a jaký byl technický stav přejezdu. Zkoumá se i rychlost jízdy a další okolnosti.
Další rána pro zkoušenou rodinu
Roman M, byl otcem Romana (†15), jenž zemřel po skoku ze střechy základní školy v Parchovanech. Spolužáci jej šikanovali. Případ tehdy vyvolal silnou odezvu a otevřel debatu o psychickém zdraví mladistvých.
Po synově smrti se Roman M. rozhodl nezůstat potichu. Vystupoval v médiích, otevřeně mluvil o bolesti rodiče a upozorňoval na rizika šikany i přehlížených varovných signálů u dětí. Zdůrazňoval potřebu větší empatie ve školách i aktivnější komunikace mezi rodiči a pedagogy. Zapojoval se do veřejné diskuse a snažil se, aby tragédie jeho syna nezůstala jen dalším uzavřeným případem.
Ještě před několika dny si rodina navíc připomínala synovy jmeniny. Dva dny poté přišla další zdrcující zpráva.
