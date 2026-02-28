Strašná smrt na Kladensku: Na muže spadlo auto!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk - Karel Janeček)
Autor: ČTK - 
28. února 2026
13:22

V Drnku na Kladensku se v pátek sesulo auto ze zvedáku na muže, který ho opravoval. Utrpěl vážná zranění, záchranáři ho přepravili v kritickém stavu do nemocnice, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Muž následkům zranění později podlehl.

Dvaatřicetiletý muž před domem opravoval auto, které měl na heveru. Vůz na něj spadl a způsobil mu závažná zranění. „Po vyproštění záchranáři muže oživovali, podařilo se jim obnovit jeho životní funkce. V bezvědomí a kritickém stavu ho přepravili letecky do nemocnice,“ uvedla mluvčí.

Podle Deníku.cz muž následkům zranění později podlehl, policejní mluvčí k tomu ale zatím neměla informace.

Témata:
autooživováníhevertragédietechnikokres KladnoopravanemocnicesmrtKritický stavDrnekzranění
znovu obcan cesko ( 28. února 2026 13:58 )

NENAŽRANÍ, CHAMTIVÍ majitelé autodílen: 3,2,1, Start! 🙂

