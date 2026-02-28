Strašná smrt na Kladensku: Na muže spadlo auto!
V Drnku na Kladensku se v pátek sesulo auto ze zvedáku na muže, který ho opravoval. Utrpěl vážná zranění, záchranáři ho přepravili v kritickém stavu do nemocnice, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Muž následkům zranění později podlehl.
Dvaatřicetiletý muž před domem opravoval auto, které měl na heveru. Vůz na něj spadl a způsobil mu závažná zranění. „Po vyproštění záchranáři muže oživovali, podařilo se jim obnovit jeho životní funkce. V bezvědomí a kritickém stavu ho přepravili letecky do nemocnice,“ uvedla mluvčí.
Podle Deníku.cz muž následkům zranění později podlehl, policejní mluvčí k tomu ale zatím neměla informace.
