Na Českokrumlovsku spadl vrtulník: Pilot je zraněný

Pád vrtulníku na Českokrumlovsku
Pád vrtulníku na Českokrumlovsku  (Autor: Policie ČR)
Aktualizováno -
28. února 2026
13:29
Autor: ČTK - 
28. února 2026
12:54

U Kaplice na Českokrumlovsku spadl v sobotu 28. února jednomístný vrtulník. Jeho pilot, jímž byl třiasedmdesátiletý cizinec, utrpěl zranění. Muž není v ohrožení života. Pád vyšetřují policisté, nikdo další nebyl při havárii zraněn. ČTK to řekla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Stroj spadl před polednem. "Dechová zkouška u pilota byla negativní. Jak k pádu stroje došlo, je otázkou dalšího vyšetřování," uvedla mluvčí. Dodala, že vrtulník vystartoval pravděpodobně z nedalekého Horšova u Omlenice. Z dosud nejištěných příčin se krátce po vzletu pokusil přistát na louce. Při tomto manévru spadl.

Video  Ruský miliardář zemřel po pádu vrtulníku.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

