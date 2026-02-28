Na Českokrumlovsku spadl vrtulník: Pilot je zraněný
U Kaplice na Českokrumlovsku spadl v sobotu 28. února jednomístný vrtulník. Jeho pilot, jímž byl třiasedmdesátiletý cizinec, utrpěl zranění. Muž není v ohrožení života. Pád vyšetřují policisté, nikdo další nebyl při havárii zraněn. ČTK to řekla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Stroj spadl před polednem. "Dechová zkouška u pilota byla negativní. Jak k pádu stroje došlo, je otázkou dalšího vyšetřování," uvedla mluvčí. Dodala, že vrtulník vystartoval pravděpodobně z nedalekého Horšova u Omlenice. Z dosud nejištěných příčin se krátce po vzletu pokusil přistát na louce. Při tomto manévru spadl.
