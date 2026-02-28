Drama se odehrálo kolem půl páté. „Muž si stěžoval, že je mu špatně a brzy začal být agresivní. Jeho agresivitu zřejmě podpořily i užité drogy, které později sám přiznal,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Když uviděl přivolané policisty, o pomoc zdravotníků najednou nestál. „Před hlídkou začal utíkat a proskočil přitom skleněnými dveřmi. Následně vběhl do vozovky, kde ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu,“ pokračoval Vala.
Než stačil zavinit dopravní nehodu, policisté ho za pomoci donucovacích prostředků „přivedli k rozumu“. Poté ho za svého dozoru předali do péče zdravotníkům, kteří mu mohli bezpečně poskytnout pomoc.
