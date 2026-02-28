Cestu po dálnici směrem na Brno jí zkomplikovaly dopravní nehody, které vytvořily kolony. Po několika minutách čekání se dosud klidné dítě začalo v pomalu jedoucí koloně rozrušeně projevovat a plakat. Mladá žena proto kontaktovala tísňovou linku 158 a požádala policisty o pomoc.
„Díky rychlé koordinaci operačního důstojníka byla k vozidlu vyslána nejbližší hlídka. Policisté ze speciální pořádkové jednotky se s maminkou bezpečně setkali a za použití výstražných světelných a zvukových zařízení jí umožnili rychlý a plynulý průjezd kolonou až do brněnské dětské nemocnice,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Policisté pomohli v Brně řidičce s dítětem spěchající do nemocnice, když uvízla v koloně (únor 2026) Policie ČR
Policisté zároveň informovali nemocnici o příjezdu akutního případu. „Zdravotníci tak byli hned připraveni převzít dítě do své péče,“ ujistil Vala.