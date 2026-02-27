V Miláně havarovala tramvaj: Vlétla do obchodu! Dva mrtví

V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
Aktualizováno -
27. února 2026
22:40
Autor: ČTK - 
27. února 2026
17:25

Dva lidé odpoledne zemřeli a 49 dalších utrpělo zranění poté, co v italském Miláně vykolejila tramvaj, informovala místní média. Zatím není jasné, co bylo příčinou nehody tramvaje ve městě, které v současné době hostí Týden módy a kde minulý týden skončily zimní olympijské hry.

Tramvaj linky číslo 9, která byla plná cestujících, vykolejila kolem 16:00 na náměstí Piazza Vittorio a narazila do budovy, konkrétně do výlohy obchodu, napsal server televize Rai. Podle televize je jednou z obětí šedesátiletý Ital, který šel náhodou kolem, druhou 56letý Senegalec, který tramvají cestoval a po nehodě podlehl zraněním po převozu do nemocnice.

Video  Nehoda tramvaje v Itálii.  - X
Video se připravuje ...

Zatím není jasné, co vykolejení způsobilo. Podle Rai to byla možná vysoká rychlost, s jakou se řidič blížil k zatáčce. Místní média také informovala o tom, že řidič tramvaje řekl, že se během jízdy necítil dobře. Muž, který měl dlouholeté zkušenosti s řízením tramvají, byl převezen do nemocnice na vyšetření a posléze ho vyslechne policie.

"Myslel jsem si, že je to zemětřesení. Seděl jsem a najednou jsem byl na podlaze spolu s ostatními cestujícími. Bylo to hrozné," popsal agentuře ANSA jeden z cestujících. "Naštěstí jsem si jen narazil koleno, ale muž vedle mě krvácel z hlavy," dodal.

 

V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění
V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly zranění

Témata:
nehodatramvajsmrtMilán
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Sebevražda hvězdy Olympicu Jiřího Valenty (†66): Zdrcená vdova promluvila
Sebevražda hvězdy Olympicu Jiřího Valenty (†66): Zdrcená vdova promluvila
Aha!
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi největší továrnu na baterie z celého koncernu Volkswagen
Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi největší továrnu na baterie z celého koncernu Volkswagen
e15
Desetikilový dort pro Trpišovského: Málem jsem s ním spadl. Které hráče by si přál?
Desetikilový dort pro Trpišovského: Málem jsem s ním spadl. Které hráče by si přál?
iSport
Dva tátové v Poprasku: Český Survivor je jen Love Island v plavkách, nemá to žádný drive
Dva tátové v Poprasku: Český Survivor je jen Love Island v plavkách, nemá to žádný drive
Reflex
Zapomenuté fresky Gemeru: středověké kostelíky, které vyprávějí silné příběhy dávných dob
Zapomenuté fresky Gemeru: středověké kostelíky, které vyprávějí silné příběhy dávných dob
Lidé a země