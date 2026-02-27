V Miláně havarovala tramvaj: Vlétla do obchodu! Dva mrtví
Dva lidé odpoledne zemřeli a 49 dalších utrpělo zranění poté, co v italském Miláně vykolejila tramvaj, informovala místní média. Zatím není jasné, co bylo příčinou nehody tramvaje ve městě, které v současné době hostí Týden módy a kde minulý týden skončily zimní olympijské hry.
Tramvaj linky číslo 9, která byla plná cestujících, vykolejila kolem 16:00 na náměstí Piazza Vittorio a narazila do budovy, konkrétně do výlohy obchodu, napsal server televize Rai. Podle televize je jednou z obětí šedesátiletý Ital, který šel náhodou kolem, druhou 56letý Senegalec, který tramvají cestoval a po nehodě podlehl zraněním po převozu do nemocnice.
Zatím není jasné, co vykolejení způsobilo. Podle Rai to byla možná vysoká rychlost, s jakou se řidič blížil k zatáčce. Místní média také informovala o tom, že řidič tramvaje řekl, že se během jízdy necítil dobře. Muž, který měl dlouholeté zkušenosti s řízením tramvají, byl převezen do nemocnice na vyšetření a posléze ho vyslechne policie.
"Myslel jsem si, že je to zemětřesení. Seděl jsem a najednou jsem byl na podlaze spolu s ostatními cestujícími. Bylo to hrozné," popsal agentuře ANSA jeden z cestujících. "Naštěstí jsem si jen narazil koleno, ale muž vedle mě krvácel z hlavy," dodal.
