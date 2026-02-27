Hrůza v Písku: Mrtvoly v kontejneru!

V jednom z lodních kontejnerů sloužících jako sklady v Písku našli policisté dvě mrtvé osoby.
27. února 2026
27. února 2026
V jednom z lodních kontejnerů sloužících jako sklady v Písku našli policisté dvě mrtvé osoby. Kriminalisté nařídili soudní pitvu, předběžně však nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Okolnosti úmrtí dál prověřují.

Policisté vyšetřují úmrtí dvou lidí v Písku. Jejich těla nalezli v lodním kontejneru, které se využívají jako sklady. Zřejmě šlo o nešťastnou náhodu a nikdo je nezavraždil. Novináře o tom informoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

„Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Zatím jsme nezjistili nic, co by nasvědčovalo násilnému úmrtí,“ uvedl Matzner.

