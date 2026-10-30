Srážka rychlovlaků ve Španělsku: Zemřel český občan

Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Aktualizováno -
30. října 2026
12:00
Autor: ČTK - 
30. října 2026
11:35

Mezi oběťmi středeční srážky vlaků ve Španělsku je jeden český občan. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Úmrtí podle něj potvrdila identifikace španělskými orgány. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí veškerou potřebnou konzulární asistenci.

Podle španělského ministerstva zahraničí je mezi oběťmi či zraněnými přes 40 cizinců z nejméně sedmi zemí, mimo jiné z Mexika, Itálie či Japonska. „Na základě identifikace provedené španělskými orgány bylo potvrzeno úmrtí mladého českého občana, který se nacházel ve vlaku zasaženém tragickou železniční nehodou při Toledu,“ uvedlo české ministerstvo.

Dva vysokorychlostní vlaky se srazily ve středu krátce před devátou ráno u obce Urda v provincii Toledo. Cestovalo v nich na 540 lidí; 69 zemřelo a stovka zraněných musela být hospitalizována. V nemocnicích zůstávají čtyři desítky z nich, píší dnes místní média. Ta zároveň informovala, že jeden z vlaků, který narazil do druhé, stojící soupravy, jel zřejmě rychlostí 160 až 200 kilometrů za hodinu. Vyšetřování nehody pokračuje, zatímco v zemi platí druhým dnem třídenní státní smutek.

České ministerstvo už ve středu uvedlo, že ve vlaku mohl cestovat jeden český občan, kvůli němuž se na nouzovou linku obrátili příbuzní a známí.

Středeční nehoda vlaků patří mezi nejtragičtější v Evropě za posledních 50 let. Španělsko podobná nehoda postihla už na začátku letošního roku, kdy na jihu země zahynulo 46 lidí po vykolejení vlaku a srážce s protijedoucí soupravou.

Nehoda rychlovlaků má desítky obětí.
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Tragédie ve Španělsku: Po srážce vlaků zemřelo nejméně 50 lidí

Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku.
Srážka rychlovlaků ve Španělsku.

Témata:
čechŠpanělskoMinisterstvo zahraničních věcí České republikyvysokorychlostní vlak
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zem1 ( 30. října 2026 12:34 )

To už je druhá !! letošní srážka ve Španělsku,první byla na počátku r.2026, 43 mrtvých!!😪

pea.p ( 30. října 2026 12:22 )

Tak doufám že sedíte doma na ***i. 👎

Ania2 no ( 30. října 2026 12:10 )

mildred: Trapný komentář 👎

mildred ( 30. října 2026 12:05 )

Apokalypsa, zajímavé,že v Japonsku a Číně,rychlovlaky jezdí bezchybně,, ve Španělsku už jedna srážka byla v roce 2013, něco tam je špatně,

mildred ( 30. října 2026 11:50 )

Co dělal ve Španělsku,kdyby seděl doma,.

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