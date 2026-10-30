Srážka rychlovlaků ve Španělsku: Zemřel český občan
Mezi oběťmi středeční srážky vlaků ve Španělsku je jeden český občan. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Úmrtí podle něj potvrdila identifikace španělskými orgány. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí veškerou potřebnou konzulární asistenci.
Podle španělského ministerstva zahraničí je mezi oběťmi či zraněnými přes 40 cizinců z nejméně sedmi zemí, mimo jiné z Mexika, Itálie či Japonska. „Na základě identifikace provedené španělskými orgány bylo potvrzeno úmrtí mladého českého občana, který se nacházel ve vlaku zasaženém tragickou železniční nehodou při Toledu,“ uvedlo české ministerstvo.
Dva vysokorychlostní vlaky se srazily ve středu krátce před devátou ráno u obce Urda v provincii Toledo. Cestovalo v nich na 540 lidí; 69 zemřelo a stovka zraněných musela být hospitalizována. V nemocnicích zůstávají čtyři desítky z nich, píší dnes místní média. Ta zároveň informovala, že jeden z vlaků, který narazil do druhé, stojící soupravy, jel zřejmě rychlostí 160 až 200 kilometrů za hodinu. Vyšetřování nehody pokračuje, zatímco v zemi platí druhým dnem třídenní státní smutek.
České ministerstvo už ve středu uvedlo, že ve vlaku mohl cestovat jeden český občan, kvůli němuž se na nouzovou linku obrátili příbuzní a známí.
Středeční nehoda vlaků patří mezi nejtragičtější v Evropě za posledních 50 let. Španělsko podobná nehoda postihla už na začátku letošního roku, kdy na jihu země zahynulo 46 lidí po vykolejení vlaku a srážce s protijedoucí soupravou.
To už je druhá !! letošní srážka ve Španělsku,první byla na počátku r.2026, 43 mrtvých!!😪