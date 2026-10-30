Hasič přežil nehodu ve Španělsku: Hned se pustil do akce! Atletka zraněním podlehla

Nehoda rychlovlaků má desítky obětí.
Nehoda rychlovlaků má desítky obětí.
Při nehodě zemřela i nadějná mladá atletka Julieta Gallego
Při nehodě zemřela i nadějná mladá atletka Julieta Gallego
Josue Garcia-Otero byl ve vlaku se ženou, zdravotní sestrou. Po nehodě hned začali pomáhat ostatním
Autor: Kamil Morávek - 
30. října 2026
10:45

Nehoda vlaků ve španělské provincii Toledo si vyžádala desítky životů. Mezi oběťmi je i úspěšná sportovkyně Julieta. Na palubě byl také hasič z Floridy. Nehodu přežil a ihned po kolizi se pustil do záchranné akce.

Při středeční nehodě dvou vlaků ve španělském Toledu zemřely desítky lidí. Na palubě jednoho z vlaků byl i hasič Josue Garcia-Otero s rodinou. Jeho žena pracuje jako zdravotní sestra. Když došlo ke srážce, pár se vzájemně zkontroloval a po shledání, že je vše v pořádku, se bez váhání pustil do akce. 

„Nejdřív jsme se dostali do bezpečí a pak jsme začali s pomocí ostatním pacientům,“ uvedl podle deníku New York Post v prohlášení. Jejich snahy ocenil i náčelník hasičského sboru v Jacksonville. „Měli plné právo soustředit se jenom na sebe. Místo toho se ale pustili do záchrany ostatních. to jen ukazuje, jak odhodlaní záchranáři to jsou,“ uvedl.

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Mezi mrtvými je i nadějná sportovkyně

Odklízení trosek a identifikace obětí pokračují i nadále. Svět atletiky zasáhla smutná zpráva. Mezi mrtvými je i mladá nadějná běžkyně Julieta Gallegová (†24). „Sportovní svět truchlí nad ztrátou milované Juliety. Její život skončil příliš brzy,“ řekl předseda španělské atletické asociace Raúl Chapado podle deníku The Sun. Gallegová se věnovala skoku do dálky, sprintu a běhu přes překážky. 

Srážka se stala na rovném úseku trati obklopeném poli mezi obcemi Urda a Los Yébenes. Náprava jednoho vlaku narazila do druhého. Dva vagony vykolejily a spadly ze svahu vedle trati. 

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Nehoda rychlovlaků ve Španělsku. (28.10.2026)
Zdroj: Guardia Civil

Nehoda rychlovlaků má desítky obětí.
Nehoda rychlovlaků má desítky obětí.
Při nehodě zemřela i nadějná mladá atletka Julieta Gallego
Při nehodě zemřela i nadějná mladá atletka Julieta Gallego
Josue Garcia-Otero byl ve vlaku se ženou, zdravotní sestrou. Po nehodě hned začali pomáhat ostatním

Témata:
vlaksmrtvlakové neštěstíFloridaToledonehodaoběťProvincie Toledo
Kamil Morávek
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