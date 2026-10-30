Vlakové neštěstí ve Španělsku s 69 mrtvými: Zaměstnanci drah plánovali stávku kvůli bezpečnosti

Personál železnic ve Španělsku měl den po nehodě naplánovanou stávku!
Personál železnic ve Španělsku měl den po nehodě naplánovanou stávku!
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10. 2026)
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10. 2026)
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10. 2026)
Autor: Kamil Morávek - 
30. října 2026
06:08

Středeční nehoda vlaků ve španělské provincii Toledo si vyžádala 69 lidských životů a mnoho zranění. O bezpečnosti na železnicích se však ve Španělsku mluvilo už dlouho předtím. Pracovníci drah měli dokonce na den po nehodě naplánovanou stávku.

U španělské obce Urda v provincii Toledo došlo k jedné z nejtragičtějších železničních nehod posledních let. Srážka dvou náprav si do pátečního rána vyžádala 69 lidských životů. Po nehodě také vyšší desítky lidí utrpěli zranění.

O nutnosti zajistit větší bezpečnost na kolejích mluvily španělské železniční odbory už delší dobu. Dožadovaly se modernizace techniky, zlepšení krizových postupů anebo třeba rozšíření personálu. Zaměstnanci státního dopravního podniku Renfe proto měli již dlouho na čtvrtek naplánovanou stávku, informoval deník Bild. Tedy doslova den po tragické nehodě.

Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Krimi Srážka rychlovlaků ve Španělsku: Jak je to s pohřešovaným Čechem?

Srážka se stala na rovném úseku trati obklopeném poli mezi obcemi Urda a Los Yébenes. Náprava jednoho vlaku narazila do druhého. Dva vagony vykolejily a spadly ze svahu vedle trati. Ten den totiž přestal fungovat automatický komunikační systém a doprava se tak musela řídit lidmi. Jeden z nich zřejmě udělal chybu a dal vlaku povolení k jízdě v nesprávnou chvíli.

Celý incident je však stále předmětem vyšetřování a přesnou příčinu nehody policie zatím nezveřejnila. Na palubě jednoho z vlaků cestoval i český občan.

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Nehoda rychlovlaků ve Španělsku. (28.10.2026)
Zdroj: Guardia Civil

Personál železnic ve Španělsku měl den po nehodě naplánovanou stávku!
Personál železnic ve Španělsku měl den po nehodě naplánovanou stávku!
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10. 2026)
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10. 2026)
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10. 2026)

Témata:
vlakželezniční neštěstíSrážka vlakůŠpanělskostávkanehodalidský životProvincie Toledo
Kamil Morávek
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