Srážka rychlovlaků ve Španělsku! Mrtví a mnoho zraněných

Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Aktualizováno -
28. října 2026
10:40
Autor: ČTK - 
28. října 2026
10:15

Dva vysokorychlostní vlaky se ve středu ráno srazily v centrálním Španělsku mezi obcemi Los Yébenes a Urda v provincii Toledo. Nehoda přerušila provoz na vysokorychlostní trati spojující Madrid s Andalusií. Podle svědků, které citoval deník El País, je na místě mnoho zraněných. Nejméně deset lidí zemřelo. Dva vagony vykolejily a spadly ze svahu. Příčiny nehody zatím nejsou jasné, uvedla agentura Reuters.

Podle El País se srazily vlak AVE státního dopravce Renfe, který jel z Madridu do Sevilly, a souprava soukromého dopravce Iryo, která mířila opačným směrem. Železniční správce Adif na síti X oznámil přerušení provozu kvůli srážce, bližší podrobnosti ale zatím nesdělil.

 

Na místo vyrazily záchranné složky včetně hasičů, zdravotnických vrtulníků a mobilních jednotek intenzivní péče. Přesný počet zraněných zatím nebyl zveřejněn, nejméně deset lidí zemřelo. Vlak Renfe podle El País několik minut před nehodou zpomalil a zastavil kvůli problémům s provozem na trati. Není však jasné, zda to se srážkou souviselo.

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Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky
Ve španělské provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky

Témata:
ŠpanělskoEl PaísMadridsvahAndalusienehodaRed Nacional de los Ferrocarriles EspañolesLos YébenesUrdaProvincie Toledo
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