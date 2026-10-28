Srážka rychlovlaků ve Španělsku! Mrtví a mnoho zraněných
Dva vysokorychlostní vlaky se ve středu ráno srazily v centrálním Španělsku mezi obcemi Los Yébenes a Urda v provincii Toledo. Nehoda přerušila provoz na vysokorychlostní trati spojující Madrid s Andalusií. Podle svědků, které citoval deník El País, je na místě mnoho zraněných. Nejméně deset lidí zemřelo. Dva vagony vykolejily a spadly ze svahu. Příčiny nehody zatím nejsou jasné, uvedla agentura Reuters.
Podle El País se srazily vlak AVE státního dopravce Renfe, který jel z Madridu do Sevilly, a souprava soukromého dopravce Iryo, která mířila opačným směrem. Železniční správce Adif na síti X oznámil přerušení provozu kvůli srážce, bližší podrobnosti ale zatím nesdělil.
Na místo vyrazily záchranné složky včetně hasičů, zdravotnických vrtulníků a mobilních jednotek intenzivní péče. Přesný počet zraněných zatím nebyl zveřejněn, nejméně deset lidí zemřelo. Vlak Renfe podle El País několik minut před nehodou zpomalil a zastavil kvůli problémům s provozem na trati. Není však jasné, zda to se srážkou souviselo.
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