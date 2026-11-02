Smrt diplomatky Kláry Schneiderové v Izraeli: Pláče pro ni rodina hrdinů!

V Izraeli zemřela česká diplomatka.
V Izraeli zemřela česká diplomatka.
V Jeruzalémě zemřela při dopravní nehodě pracovnice českého velvyslanectví
Českou diplomatku v Jeruzalémě smetl minibus.
Kamera zachytila nehodu, při níž zahynula česká diplomatka (29. 10. 2026).
Autor: Martin Lisičan, Tomáš Koníček - 
2. listopadu 2026
05:00

Po tragické srážce s minibusem v Jeruzalémě zemřela česká diplomatka Klára Schneiderová (†30). V Izraeli chtěla pokračovat v odkazu svého tatínka exvelvyslance Jiřího Schneidera, který zde v dresu ambasadora působil v devadesátých letech.

 

Ještě před čtyřmi týdny Klára vybalovala kufry, teď ji oplakává celá rodina. V Jeruzalémě ze zatím neznámých důvodů vyjel minibus na chodník a u smrtil ji. Diplomatka má na Izrael vazby už od dětství, kdy tu mezi lety 1994 a 1998 jako velvyslanec působil její otec Jiří Schneider (63), na jehož profesní dráhu úspěšně navazovala. 

Dědečka věznili komunisté

Schneider roli velvyslance přijal v roce 1994. Podílel se například na přípravě oficiální návštěvy Václava Havla v Izraeli. „Díky navázání vztahů jsme mohli hrát relativně vysokou ligu mezinárodních vztahů,“ prozradil bývalý velvyslanec na webu Paměť Národa. Ve funkci skončil v roce 1998. 

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Strýcem zesnulé diplomatky je někdejší bubeník slavné undergroundové kapely The Plastic People of The Universe Jan Schneider. Jana jakožto signatáře Charty 77 podporoval i jeho otec Bohuslav. Právě dědeček Schneiderové si jakožto protestantský kazatel a nepřítel komunistů v padesátých letech odseděl dva roky ve Valdicích. Do hledáčku StB se dostal za »pořádání ilegálních mládežnických táborů a protisocialistické postoje«. Soud mu vyměřil tři roky vězení, přišel o občanská práva a nesměl vykonávat duchovní povolání až do roku 1968.

Upřímnou soustrast nad smrtí diplomatky vyjádřila ministerstva obou zemí. „S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí naší skvělé kolegyně a diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě. Její odchod je pro nás všechny bolestnou ztrátou. V této těžké chvíli myslíme především na její rodinu a blízké,“ uvedl už v pátek mluvčí ministerstva zahraničích věcí Adam Čörgő. Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Saara byla Schneiderová skutečným přítelem Izraele.  

Mladou diplomatku na chodníku srazil minibus v centru Jeruzaléma. Jak uvedl web The Times of Israel, řidič nezvládl řízení a narazil do jednoho z obchodů. Diplomatka následně zemřela v nemocnici. Policie muže zadržela, převezla k výslechu a tragédii dál vyšetřuje.

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Zdroj: Sociální sítě

V Izraeli zemřela česká diplomatka.
V Izraeli zemřela česká diplomatka.
V Jeruzalémě zemřela při dopravní nehodě pracovnice českého velvyslanectví
Českou diplomatku v Jeruzalémě smetl minibus.
Kamera zachytila nehodu, při níž zahynula česká diplomatka (29. 10. 2026).

Témata:
ČeskorodinaVáclav HavelIzraelJeruzalémPaměť národaJiří Schneider
Martin Lisičan
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Denzel Chau ( 2. listopadu 2026 05:52 )

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Květa Černá ( 2. listopadu 2026 05:17 )

"Pláče pro ni rodina hrdinů"!?? A to je nějaký jiný a speciální pláč?? V poslední době, nadpisy u některých článků, jsou již předem vypovídající o jeho obsahu...

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