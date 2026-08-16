Noční horor v Maďarsku: 12 mrtvých v převráceném turistickém autobusu!

Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Aktualizováno -
16. srpna 2026
09:04
Autor: ČTK, lm - 
16. srpna 2026
08:44

Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Vůz s desítkami cestujících sjel do příkopu a převrátil se. Podle policie řidič za volantem nejspíš usnul!

„Autobus sjel ze silnice a převrátil se do příkopu. Upřímnou soustrast rodinám obětí!“ napsal na facebooku předseda maďarské vlády Péter Magyar. Stav zraněných je podle něj vážný. Nehoda se stala kolem 1:00 na dálnici M3 u obce Mezőkeresztes.

Turistický autobus s polskou registrační značkou se z dosud neznámých příčin převrhl do krajnice, uvedl podle agentury MTI policejní mluvčí Attila Janasóczki. Policie podle předběžného zjištění předpokládá, že řidič za volantem usnul.

Hasičský záchranný sbor podle MTI oznámil, že do 3:00 vyprostil 35 lidí, kteří v převráceném vozidle uvázli. Podle předchozích informací cestovalo ve vozidle 57 lidí a dva řidiči.

Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.
Tragická nehoda polského autobusu v Maďarsku.

Témata:
nehodaautobusFacebookdálniceHasičský záchranný sborMaďarskosilniceVláda MaďarskaPéter MagyarMezőkeresztes
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