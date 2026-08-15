V minibusu zemřely i děti: Cesta na oslavu se změnila v horor

Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Autor: ČTK - 
15. srpna 2026
18:23

Při nehodě minibusu na jihovýchodě Turecka v sobotu 15. srpna ráno zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí ve věku čtyř a deseti let. Dalších jedenáct osob bylo zraněno.

Nehoda se stala ve městě Lice na severu provincie Diyarbakir. V minibusu jela rodina do zhruba 80 kilometrů vzdáleného města Mus na zásnubní oslavu, když praskla jedna z pneumatik. Řidič poté ztratil kontrolu nad vozidlem a to se převrátilo, informovala turecká soukromá televize NTV.

Dva lidé zemřeli na místě a další tři v nemocnici. Jedenáct zraněných, z nichž tři jsou ve vážném stavu, skončilo v regionálních nemocnicích.

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Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Zdroj: Sociální sítě

Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.
Po nehodě minibusu zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí.

Témata:
dětismrtzraněnírodinapneumatikaminibusTureckonemocniceDiyarbakırnehodaNTVLika
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