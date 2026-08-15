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V minibusu zemřely i děti: Cesta na oslavu se změnila v horor
Při nehodě minibusu na jihovýchodě Turecka v sobotu 15. srpna ráno zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí ve věku čtyř a deseti let. Dalších jedenáct osob bylo zraněno.
Nehoda se stala ve městě Lice na severu provincie Diyarbakir. V minibusu jela rodina do zhruba 80 kilometrů vzdáleného města Mus na zásnubní oslavu, když praskla jedna z pneumatik. Řidič poté ztratil kontrolu nad vozidlem a to se převrátilo, informovala turecká soukromá televize NTV.
Dva lidé zemřeli na místě a další tři v nemocnici. Jedenáct zraněných, z nichž tři jsou ve vážném stavu, skončilo v regionálních nemocnicích.
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