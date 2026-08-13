Hromadná dopravní nehoda na dálnici D10: Jeden mrtvý, další zranění
Dálnici D10 u Mladé Boleslavi ve směru na Prahu uzavřela odpoledne nehoda tří aut, jeden člověk zemřel, další čtyři lidé jsou zranění, jednoho transportovali záchranáři do nemocnice letecky, řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
„Všechny složky IZS zasahují na 44,5 km dálnice D10 ve směru na Prahu u vážné dopravní nehody tří vozidel. Na místě zemřela jedna osoba a několik dalších je zraněných. Dálnice D10 ve směru na Prahu bude po dobu záchranných prací uzavřena,“ uvedla policie na síti X. Podle Richterové se jednalo o dodávku a dvě osobní auta. Na místě jsou kriminalisté a dron, dálnice bude kvůli vyšetřování zřejmě uzavřená delší dobu, dodala mluvčí.
„V péči jsme měli středně těžce zraněného pacienta, kterého jsme po ošetření transportovali letecky do liberecké nemocnice a tři lehce zraněné jsme vezli k dalšímu vyšetření do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
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