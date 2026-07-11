Složitá záchrana na Liberecku: Dvě osoby zavalila zemina
Záchranáři na Liberecku v noci vyjížděli k obtížné situaci. Dvě osoby zavalila jílová zemina! Aby jim mohli poskytnout první pomoc, museli je nedříve alespoň částečně „odbahnit“. Pomáhali hasiči a oba pacienty s těžkými poraněními si převzali lékaři.
V noci na sobotu 11. července vyjížděli záchranáři na Liberecku k nevídaně složité situaci. Dvě osoby zavalila jílová zemina! Zasahovala pozemní i letecká posádka a s vyprošťováním z bahna pomáhali hasiči.
Před poskytnutím první pomoci bylo nutné odbahnit alespoň obličeje zraněných. Po nelehkém zásahu záchranáři obě osoby převezli do nemocnice. „Oba pacienty, jednoho s těžkým poraněním a jednoho v kritickém stavu, jsme předali k další péči lékařům v nemocnici a pevně věříme, že výjezd bude mít dobrý konec!“ uvedla ZZS Libereckého kraje.
Na základně poté záchranáři museli odbahnit i sebe včetně lékárniček a pomůcek potřebných k první pomoci. Na sociálních sítích sklidili obdiv za skvěle odvedenou práci. „Krásná práce a s úsměvem paní doktorko. Hodně sil všem záchranářům a veliké díky za vaši práci,“ okomentovala případ uživatelka Martina.
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