Složitá záchrana na Liberecku: Dvě osoby zavalila zemina

Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Autor: Nicole Kučerová - 
11. července 2026
12:42

Záchranáři na Liberecku v noci vyjížděli k obtížné situaci. Dvě osoby zavalila jílová zemina! Aby jim mohli poskytnout první pomoc, museli je nedříve alespoň částečně odbahnit. Pomáhali hasiči a oba pacienty s těžkými poraněními si převzali lékaři.

V noci na sobotu 11. července vyjížděli záchranáři na Liberecku k nevídaně složité situaci. Dvě osoby zavalila jílová zemina! Zasahovala pozemní i letecká posádka a s vyprošťováním z bahna pomáhali hasiči.

Před poskytnutím první pomoci bylo nutné odbahnit alespoň obličeje zraněných. Po nelehkém zásahu záchranáři obě osoby převezli do nemocnice. „Oba pacienty, jednoho s těžkým poraněním a jednoho v kritickém stavu, jsme předali k další péči lékařům v nemocnici a pevně věříme, že výjezd bude mít dobrý konec!“ uvedla ZZS Libereckého kraje.

Na základně poté záchranáři museli odbahnit i sebe včetně lékárniček a pomůcek potřebných k první pomoci. Na sociálních sítích sklidili obdiv za skvěle odvedenou práci. „Krásná práce a s úsměvem paní doktorko. Hodně sil všem záchranářům a veliké díky za vaši práci,“ okomentovala případ uživatelka Martina.

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Mladý čáp uvízl v bahně rybníka, zachránili ho hasiči.
Zdroj: Facebook/Libor Šejna

Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy
Záchranáři se museli "odbahnit" po vyprošťování osob z jílové zeminy

Témata:
zraněníhasičibahnozáchranářipacientlékárničkajílLiberecký krajZdravotnická záchranná služba Libereckého krajeprvní pomocZemina
Nicole Kučerová
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