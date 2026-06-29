Čeští záchranáři pomáhají po zemětřesení ve Venezuele: Psi Origami a Szizor hledají přeživší
Český těžký USAR tým má za sebou první ostré nasazení ve Venezuele zasažené ničivým zemětřesením. Hasiči zveřejnili záběry z práce záchranářských psů Origami a Szizora při prohledávání trosek zřícených budov a pátrání po případných přeživších.
Český tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze zřícených staveb (USAR) už pracuje v oblastech postižených ničivým zemětřesením ve Venezuele. Na sociálních sítích zveřejnil Hasičský záchranný sbor ČR video z prvního ostrého nasazení služebních psů přímo v terénu.
Češi v první linii
„Na záběrech vidíte belgickou ovčandu Origami od Václava Vančury z HZS Libereckého kraje a německého ovčáka Szizora Námořníka od Ivo Jeřely z HZS Jihomoravského kraje při práci v místech poškozených zemětřesením,“ popsali hasiči.
Čtyřletá fenka Origami i Szizor patří mezi speciálně vycvičené záchranářské psy. Součástí české mise je kromě kynologů také statik Jiří Kovalský, jehož úkolem je posuzovat stabilitu poškozených objektů, aby se záchranáři mohli v troskách pohybovat co nejbezpečněji.
Záchranné práce pokračují
Venezuela se po silném zemětřesení potýká s rozsáhlými škodami na budovách i infrastruktuře. V postižených oblastech pokračuje pátrání po pohřešovaných i odklízení trosek. Do záchranných prací se zapojily týmy z několika zemí včetně České republiky.
nuuuuu, je to velmi záslužná a nebezpečná práce. naši záchranáři jezdí po CELÉM světě, kde se stane nějaká přírodní katastrofa nebo problém. jen si nějak nevzpomínám, když byly u nás v r. 2002 a před pár lety na Moravě povodně, kdo ze světa nám přišel na pomoc? 😕