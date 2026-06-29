Čeští záchranáři pomáhají po zemětřesení ve Venezuele: Psi Origami a Szizor hledají přeživší

Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Autor: Štepánka Grofová - 
29. června 2026
12:21

Český těžký USAR tým má za sebou první ostré nasazení ve Venezuele zasažené ničivým zemětřesením. Hasiči zveřejnili záběry z práce záchranářských psů Origami a Szizora při prohledávání trosek zřícených budov a pátrání po případných přeživších.

Český tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze zřícených staveb (USAR) už pracuje v oblastech postižených ničivým zemětřesením ve Venezuele. Na sociálních sítích zveřejnil Hasičský záchranný sbor ČR video z prvního ostrého nasazení služebních psů přímo v terénu.

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Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Zdroj: Facebook/Hasičský záchranný sbor ČR

Češi v první linii

„Na záběrech vidíte belgickou ovčandu Origami od Václava Vančury z HZS Libereckého kraje a německého ovčáka Szizora Námořníka od Ivo Jeřely z HZS Jihomoravského kraje při práci v místech poškozených zemětřesením,“ popsali hasiči.

Čtyřletá fenka Origami i Szizor patří mezi speciálně vycvičené záchranářské psy. Součástí české mise je kromě kynologů také statik Jiří Kovalský, jehož úkolem je posuzovat stabilitu poškozených objektů, aby se záchranáři mohli v troskách pohybovat co nejbezpečněji.

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První nasazení českého týmu USAR po zemětřesení ve Venezuele.
Zdroj: Facebook/Hasičský záchranný sbor ČR

Záchranné práce pokračují

Venezuela se po silném zemětřesení potýká s rozsáhlými škodami na budovách i infrastruktuře. V postižených oblastech pokračuje pátrání po pohřešovaných i odklízení trosek. Do záchranných prací se zapojily týmy z několika zemí včetně České republiky.

Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.
Čeští záchranářští psi mají za sebou první ostré nasazení ve Venezuele.

Témata:
ČeskoLiberecký krajHasičský záchranný sborzemětřeseníVenezuelaVáclav VančuraorigamiHasičský záchranný sbor Jihomoravského krajeUnited States Army Reserve
Štepánka Grofová
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beda88 ( 29. června 2026 12:35 )

nuuuuu, je to velmi záslužná a nebezpečná práce. naši záchranáři jezdí po CELÉM světě, kde se stane nějaká přírodní katastrofa nebo problém. jen si nějak nevzpomínám, když byly u nás v r. 2002 a před pár lety na Moravě povodně, kdo ze světa nám přišel na pomoc? 😕

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