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Smrt českého horolezce ve Švýcarsku: Zasáhl ho kámen, zemřel na místě!
Čtyřiatřicetiletý český horolezec zahynul ve Švýcarsku na hoře Lyskamm. Při výstupu jej zasáhl kámen, informovala policie v kantonu Valais.
Neštěstí se odehrálo v úterý ráno na 4527 metrů vysoké hoře Lyskamm, která tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Na švýcarské straně, ve výšce přibližně 4300 metrů, zasáhly jednoho z dvojice horolezců padající kameny.
„Jeho společník okamžitě zalarmoval záchranné složky. Ty se vydaly na místo nehody vrtulníkem společnosti Air Zermatt,“ uvedla policie. „Na místě již mohli pouze konstatovat smrt horolezce,“ dodala.
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