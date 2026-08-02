Řidič pod vlivem a bez řidičáku skončil s autem v rybníce: Tři zranění
V Bezdědicích u Hostomic na Berounsku v neděli dopoledne havaroval řidič osobního auta, vůz skončil v rybníce. Všichni tři lidé v autě, včetně jednoho nezletilého, utrpěli lehká zranění. Záchranáři je převezli do hořovické nemocnice. Muž měl zakázáno řízení motorových vozidel a orientační test na omamné a psychotropní látky u něj vyšel pozitivně. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.
Nehoda byla hlášena v 10:42. „Řidič narozený v roce 2001 zřejmě nezvládl řízení, vyjel z vozovky, narazil do stromu a s autem skončil částečně v rybníce. Má zákaz řízení motorových vozidel. Orientační test na omamné a psychotropní látky u něj byl pozitivní,“ řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
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