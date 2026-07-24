S letním počasím létá větší množství všemožného hmyzu. Výjimkou nejsou ani vosy a včely. Přestože je bodnutí většinou neškodné, může ho doprovázet nebezpečná alergická reakce. V takovém případě je nutné poskytnout okamžitou první pomoc. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje sdílela návod, jak postupovat, krok po kroku.
Bodnutí včely a vosy může zabít: První pomoc krok za krokem!
1.Odstraňte žihadlo
Pokud je žihadlo viditelné, je nutné ho odstranit. Doporučuje se použít pinzetu nebo například hranu platební karty. Podle ZZS Ústeckého kraje by se žihadlo nikdy nemělo vymačkávat.
Žihadlo většinou zůstane v ráně po bodnutí včelou, která po útoku umírá. Vosa může bodat opakovaně a v horkém počasí, při nedostatku tekutin, je agresivnější. Podle serveru Zdraví národa je zároveň vosí a sršní bodnutí považováno za nebezpečnější než včelí. Jejich jed obsahuje směs většího množství toxických látek, které mohou vyvolat prudkou alergickou reakci.
2.Místo omyjte a chlaďte
Ránu omyjte a chlaďte tekoucí studenou vodou, popřípadě přiložte chladivý obklad na 15 až 20 minut nebo do pocitu úlevy. Možné je přiložit i rozkrojenou cibuli nebo octový obklad.
3.Podejte léky
Lék na alergie se hodí nejen doma, ale i na cestách. V případě přetrvávajících nepříjemností v podobě svědění, rudnutí a otoku léky podejte. Prodávají se v různých podobách od tablet, kapek až po spreje. Lokální masti a gely mohou ulevit od otoků a svědění v místě vpichu. U dětí se doporučuje podat kapky v podobě Fenistilu, uvedl web První pomoc živě.
4.Sledujte stav
Reakce se během několika hodin může měnit, a proto je nutné pravidelně sledovat stav po bodnutí. Postižené místo by se nemělo škrábat.
Celkový stav se odvíjí od individuální reakce těla, která se běžně dělí na tři základní stupně. „Po bodnutí včelou, vosou, či sršní se nám do krve dostane malá dávka jejich jedu. Vše závisí na tom, jak náš organismus na tento jed zareaguje. Může způsobit jen místní reakci v podobě svědění a bolesti, ale také může člověka ohrozit na životě. Zvláště nebezpečné jsou bodnutí do krku či jazyka,“ uvedl doktorka Jaroslava Paduchová pro web Nemocnice Plzeňského kraje.
5.Jak silná je reakce?
Lokální reakce (běžná)
Mezi běžné reakce patří otok, zarudnutí, bolest a svědění pouze v místě bodnutí. Reakce by se neměla zhoršovat a do 24 hodin by měla úplně odeznít. Jedná se o nejčastější reakci, která nevyžaduje lékařské ošetření.
Silnější místní reakce
Otok přetrvává déle než 24 hodin a je větší než 10 centimetrů. Kromě běžné reakce bodnutí doprovází zimnice, malátnost nebo zvýšená teplota. Konzultace s lékařem se doporučuje zejména u dětí.
Závažná alergická reakce – Ihned volejte záchranku
Okamžitou odbornou pomoc je nutné poskytnout v případě, že dojde k otoku obličeje, rtů, jazyka nebo krku. Reakci doprovází dušnost, sípání nebo tlak na hrudi a po celém těle se objevuje kopřivka nebo vyrážka.
Mezi závažnou alergickou reakci patří i nevolnost, zvracení, bolest břicha, závratě, slabost, zmatenost až bezvědomí.
„Pokud je člověk na hmyzí jed alergický, smrtelné pro něj může být i jediné bodnutí. Alergický člověk bude mít po bodnutí dechové a polykací potíže, bude zmatený a postupně může dojít k rozvoji anafylaktického šoku, ztrátě vědomí až smrti,“ popsala Paduchová.
6.Kdy volat záchrannou službu 155?
Pokud dojde k bodnutí do jazyka, krku, úst nebo k vícečetnému bodnutí, okamžitě volejte záchrannou službu 155. Dalším důvodem k bezprostředním kontaktování záchranné služby je dušnost, otoky obličeje, slabost a bezvědomí. V takovém případě zdravotníci doporučují použít EpiPen.
EpiPen je pero obsahující adrenalin, které se používá k první pomoci v případě závažné alergické reakce. Pomáhá zastavit zhoršující se stav a může zachránit život!
7.Galerie
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.