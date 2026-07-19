Na slavnostech v Týně nad Vltavou spadla tribuna: Dva lidé se zranili

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: archiv)
19. července 2026
17:47

Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehčí zranění při tom utrpěli dva lidé. Tribuna se zhroutila v areálu sokolovny. Novináře o tom informovali zástupci záchranné služby a policie.

„Přibližně čtyřicetiletý muž utrpěl lehké poranění dolní končetiny. Další nezletilý byl také zraněný lehce. Oba byli při vědomí a po ošetření je posádky převezly k dalšímu vyšetření do nemocnice,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.

Není jasné, co pád části tribuny způsobilo. „Případem se zabýváme a zjišťujeme veškeré okolnosti události,“ řekla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. Vltavotýnské slavnosti se konaly od středy do soboty. Jejich součástí byl například koncert Davida Kollera nebo skupiny Buty.

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Na festivalu Darkshire spadlo několik stromů na stany.
Zdroj: Aktu.cz

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