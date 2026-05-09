Pád ze střechy na Táborsku: Muž skončil s podezřením na poranění páteře

Muž po pádu ze střechy skončil ve vážném stavu.
Autor: ČTK - 
9. května 2026
18:52

Vážné zranění utrpěl v sobotu 9. května muž na Táborsku. Po pádu ze střechy zasahovali záchranáři ze Soběslavi i vrtulník letecké záchranné služby. Lékaři u něj vyslovili podezření na poranění páteře a pánve, následně ho transportovali do českobudějovické nemocnice.

Jihočeští záchranáři pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Choustník na Táborsku. Vzlétla i letecká záchranná služba. Padesátiletý muž skončil s podezřením na poranění páteře a pánve v českobudějovické nemocnici, uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Vojtěch Míra.

K zásahu byli záchranáři ze Soběslavi a vrtulník z Plané přivoláni před 11:30. Muž byl při příjezdu záchranářů při vědomí. „Utrpěl však středně těžká poranění hlavy a končetin. Po příletu letecké posádky u něj lékař vyslovil také podezření na poranění páteře a pánve,“ uvedl Míra. Po poskytnutí neodkladné péče byl zraněný muž letecky přepraven na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.

Výbuch Hanychové kvůli Marešové: Napětí završila ostrá zpráva!
