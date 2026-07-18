Drama v České Lípě: Šílený motorkář srazil na přechodu kočárek i s dítětem
Motorkář v České Lípě projel na červenou přes přechod pro chodce a srazil sportovní kočárek s dvouletým dítětem. Chlapec vyvázl bez zranění, jezdec z místa ujel a až později se sám přihlásil policii. Teď mu hrozí vysoká pokuta i zákaz řízení.
Červená na semaforu, přechod pro chodce a dokonce ani máma se třemi dětmi na něm! Nic z toho nezastavilo bezohledného motorkáře, který místo čekání v koloně raději sešlápl plyn. Pravým bokem stroje pak nabral sportovní kočárek i s batoletem uvnitř.
„Náraz byl tak silný, že okamžitě zlomil boční konstrukci sedačky,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková. Dvouletému chlapci v kočárku se jako zázrakem nic nestalo. Černě oděný jezdec se ale ani neobtěžoval zastavit, nechal za sebou vyděšenou rodinu a hned ujel směrem na Prahu. Později se sám ozval policii. Hrozí mu zákaz řízení a tučná pokuta. „Svědectví a záběry z palubních kamer přijmeme na kterékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince 158,“ vyzvala policistka.
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