Mexický „Batman“ loví zloděje motorek! Lepí je ke stožárům a fotí si je

Mexický Batman zloděje motorek lepí k lampám
Mexický Batman zloděje motorek lepí k lampám
Mexický Batman zloděje motorek lepí k lampám
Mexický Batman zloděje motorek lepí k lampám
Mexický Batman zloděje motorek lepí k lampám
Autor: Nicole Kučerová - 
9. července 2026
15:48

V Mexiku se rozšířily krádeže motorek. Jelikož policii vyšetřování trvalo příliš dlouho, rozhodl se vzít mexický „Batman“ osud do vlastních rukou. Tajemný muž sám dopadl nejméně pět zlodějů a přilepil je izolepou k lampám! Fotografie pachatelů se stali virální.

V Mexiku se rozmohl nešvar s kradením motorek. Vyšetřovatelům rozuzlení a dopadení pachatelů trvalo příliš dlouho, a tak se neznámý muž, později přezdívaný jako mexický „Batman“ rozhodl vzít osud do vlastních rukou.

V půlce června dopadl za 10 dní nejméně pět zlodějů, které přilepil lepící páskou k veřejnému osvětlení, vyfotil si je a fotografie zveřejnil na sociálních sítích. Ze snímku je patrné, že osoby mají na obličeji nápisy jako „zloděj“ nebo „krysa“. Někteří také utrpěli poranění. Motorka je na fotografii vždy v bezprostřední blízkosti lampy pro demonstraci motivu ke spoutání.

Muže nakonec osvobodila a ošetřila záchranná služba, uvedl server Independent. Navzdory prvotnímu hrdinství „Batmana“, policie s přilepenými zloději zachází jako s obětmi a snaží se neznámého hrdinu dopadnout. Ministr bezpečnosti, Juan Pablo Hernandez, uvedl, že se podařilo identifikovat dvě vozidla vedoucí k pachateli.

Jelikož v jednom případě došlo k přilepení hned dvou mužů, veřejnost spekuluje, jestli má „Batman“ i svého Robina, uvedl web HOLA! Od konce června nejsou po lovci zlodějů žádné informace.

„Hrdina“ začal konat po obrovském nárustu krádeží motorek v oblasti Lagos de Moreno. Frustrovaná veřejnost proto podporuje činnost tajemného zachránce. Opozice upozorňuje na nebezpečí v případě, kdy někdo „vezme zákon do vlastních rukou“. Vnímá to jako podkopávání systému,.

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Zloději ukradli na Hodonínsku žlutou motorku BMW, dlouho se z ní ale neradovali.
Zdroj: Policie ČR

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Nicole Kučerová
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